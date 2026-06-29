Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα των αρχών της Νέας Ζηλανδίας, μετά από σοβαρές καταγγελίες που αφορούν τον αρχηγό της εθνικής ομάδας του Πράσινου Ακρωτηρίου, Ράιαν Μέντες, στο πλαίσιο της παρουσίας της ομάδας σε φιλικές αναμετρήσεις τον περασμένο Μάρτιο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, μετά από αγώνα απέναντι στη Χιλή, μεταφράστρια με καταγωγή από τη Βραζιλία φέρεται να βρέθηκε σε δωμάτιο ξενοδοχείου, έπειτα από πρόσκληση, χωρίς όπως υποστηρίζει η ίδια να γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες ή το πλαίσιο της συνάντησης. Όταν αντιλήφθηκε την παρουσία περισσότερων ατόμων στον χώρο, αποχώρησε και επέστρεψε στο δωμάτιό της.

Η ίδια καταγγέλλει ότι στη συνέχεια στο δωμάτιο εισήλθε ο Ράιαν Μέντες και προχώρησε σε επίθεση εις βάρος της. Όπως αναφέρεται στη μαρτυρία της, η γυναίκα προχώρησε στη φωτογράφιση τραυμάτων στο σώμα της, τα οποία προσκόμισε ως στοιχεία στις αρχές, με την έρευνα να ξεκινά επισήμως στα τέλη Απριλίου.

Από τότε, η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, χωρίς να έχουν δημοσιοποιηθεί νεότερα στοιχεία ή επίσημο πόρισμα. Ούτε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Πράσινου Ακρωτηρίου ούτε η FIFA έχουν προχωρήσει σε αναλυτική τοποθέτηση, πέρα από αναφορές ότι υπάρχει επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές της Νέας Ζηλανδίας.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και διερευνάται, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει δικαστική απόφαση ή τελική κρίση για τις καταγγελίες.