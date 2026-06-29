Η ζέστη φαίνεται πως θα επιμείνει στην Αττική και τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου, ωστόσο τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι στη συνέχεια οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να υποχωρήσουν σταδιακά. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, η αλλαγή αυτή συνδέεται άμεσα με την ενίσχυση των βορείων ανέμων, οι οποίοι αναμένεται να επηρεάσουν το Αιγαίο και την ανατολική ηπειρωτική χώρα.

Όπως αναφέρει, η νέα πειραματική 15ήμερη απεικόνιση για την Αθήνα δείχνει ότι μέχρι τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου οι μέγιστες θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας κοντά ή ακόμη και λίγο πάνω από τους 35 βαθμούς Κελσίου. Από τις 4 έως τις 5 Ιουλίου και μετά, ωστόσο, διαμορφώνεται σταδιακά διαφορετική τάση, με τις μέγιστες τιμές να αρχίζουν να υποχωρούν.

Ο Θοδωρής Κολυδάς εξηγεί ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο συνδυασμός αυτής της πρόγνωσης με το νέο προϊόν ensemble ανέμου. Τα στοιχεία δείχνουν ότι μετά τις 5 Ιουλίου οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά θα ενισχυθούν, εξέλιξη που υποδηλώνει ισχυρότερο μελτέμι.

NEA ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙΡΟΥ -ΝΕΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

✅Η νέα πειραματική ensemble απεικόνιση 15 ημερών για την Αθήνα δείχνει καθαρά ότι η θερμοκρασία διατηρείται σε υψηλά επίπεδα έως τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου, με τις μέγιστες τιμές να κινούνται κοντά ή και… pic.twitter.com/L2EOEzsQKQ — Theodoros Kolydas (@KolydasT) June 29, 2026

Η ενίσχυση αυτή αναμένεται να ανακόψει την ανοδική πορεία της θερμοκρασίας στην Αθήνα, καθώς θα λειτουργήσει περιοριστικά, οδηγώντας σε σταδιακή πτώση των μέγιστων τιμών.

Με απλά λόγια, τα προγνωστικά δεδομένα για τη θερμοκρασία αποτυπώνουν ένα πρώτο διάστημα με έντονη ζέστη, ενώ το ensemble ανέμου εξηγεί γιατί ο υδράργυρος δεν θα συνεχίσει να ανεβαίνει μετά τις 5 Ιουλίου. Το ισχυρότερο μελτέμι ευνοεί χαμηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες, κυρίως στις ανατολικές και τις παράκτιες περιοχές της Αττικής.

Όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος, το νέο προϊόν ανέμου δεν αποτελεί απλώς ένα συμπληρωματικό εργαλείο πρόγνωσης, αλλά συμβάλλει ουσιαστικά στην ερμηνεία της εξέλιξης της θερμοκρασίας. Όταν το μελτέμι ενισχύεται, η θερμοκρασία στην Αθήνα συνήθως υποχωρεί ή παραμένει συγκρατημένη, ακόμη και κατά τη διάρκεια της «καρδιάς» του καλοκαιριού.