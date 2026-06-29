Το σημερινό «Breakfast @Star» ξεκίνησε με γιορτινή διάθεση, καθώς οι συνεργάτες της Ελένης Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου της είχαν ετοιμάσει μια όμορφη έκπληξη για τα γενέθλιά της.

Το πλατό γέμισε μπαλόνια, ενώ στο κέντρο υπήρχε και μια εντυπωσιακή τούρτα. Η Ελένη Χατζίδου έσβησε τα κεράκια της, με τον σύζυγό της, Ετεοκλή Παύλου, να την πειράζει στην αρχή λέγοντας: «Ελένη μου, ευτυχισμένα 56! Ε, 46, συγγνώμη».

Στη συνέχεια η παρουσιάστρια του STAR ανέφερε στους συνεργάτες της καθώς την Παρασκευή η εκπομπή «Breakfast @Star» θα ρίξει οριστική αυλαία: «Αυτό που σκέφτομαι από τη στιγμή που μπήκα και είδα και το πλατό, είναι ότι είναι τα τελευταία γενέθλια εδώ μαζί σε αυτό το πλατό. Το έχετε καταλάβει; Τηλεοπτικά, εδώ στο Star, στην παρεά αυτή, με όλους εδώ. Γεροί να είμαστε. Και του χρόνου θα πω εγώ. Να μεγαλώνουμε όμορφα, κυρίως μέσα μας και ήρεμα».

Λίγο αργότερα, η Ελένη Χατζίδου ανέφερε: «Πού θα είμαστε άραγε του χρόνου; Όπου και να είμαστε, γεροί να είμαστε».