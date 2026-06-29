Με ένα νέο σκίτσο που εμπεριέχει έντονο πολιτικό συμβολισμό, ο Αρκάς σχολιάζει τη σχέση ανάμεσα στην κοινωνική δυσαρέσκεια και τη δημαγωγία, στέλνοντας ένα μήνυμα που αναμένεται να προκαλέσει συζητήσεις.

Στο σκίτσο δεσπόζει η φιγούρα ενός ομιλητή μπροστά σε μικρόφωνο, με υψωμένη γροθιά, ενώ το κείμενο αναφέρει: «Ο πολίτης έχει λόγους να θυμώνει. Ο δημαγωγός έχει τρόπους να εξαργυρώνει τον θυμό του».

Με τη φράση αυτή, ο γνωστός σκιτσογράφος διαχωρίζει τη δικαιολογημένη οργή που μπορεί να αισθάνονται οι πολίτες από την πολιτική εκμετάλλευση αυτού του συναισθήματος. Η πρώτη πρόταση αναγνωρίζει ότι υπάρχουν πραγματικοί λόγοι που προκαλούν αγανάκτηση στην κοινωνία, ενώ η δεύτερη στρέφει τα βέλη της σε όσους επιχειρούν να μετατρέψουν αυτή την οργή σε πολιτικό όφελος.

Χωρίς να κατονομάζει πρόσωπα ή να αναφέρεται σε συγκεκριμένες πολιτικές εξελίξεις, ο Αρκάς επιλέγει έναν διαχρονικό συμβολισμό για να αναδείξει τον ρόλο της δημαγωγίας στον δημόσιο διάλογο. Άλλωστε, η δύναμη των σκίτσων του βρίσκεται ακριβώς στο γεγονός ότι αφήνουν χώρο για διαφορετικές ερμηνείες, ανάλογα με τις εξελίξεις και την οπτική του κάθε αναγνώστη.