Συγκλονιστικές ήταν οι στιγμές που εκτυλίχθηκαν χθες στην Καλλιθέα, όπου μία 75χρονη γυναίκα πήδηξε από το μπαλκόνι του σπιτιού της για να σωθεί από τη φωτιά που είχε ξεσπάσει σε αυτό. Στις δραματικές εικόνες, οι οποίες έχουν καταγραφεί σε βίντεο, φαίνεται η γυναίκα να πηδά και να την πιάνουν άνθρωποι, οι οποίοι είχαν μαζευτεί από κάτω.

Η φωτιά ξέσπασε στο ισόγειο και, σύμφωνα με τον 80χρονο ιδιοκτήτη του σπιτιού, ο οποίος βρισκόταν την ώρα εκείνη μέσα στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, ανέβηκε πολύ γρήγορα στον πρώτο όροφο. Ο 80χρονος μπόρεσε να διαφύγει από το πίσω μέρος, από την γκαραζόπορτα και φέρει ελάχιστα τραύματα στο πόδι.

Η σύζυγός του, ωστόσο, δεν ήθελε να τον ακολουθήσει, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, βγήκε στο μπαλκόνι και φώναζε βοήθεια. Εκείνη τη στιγμή περνούσε από κάτω ένας διανομέας, ενώ είχαν συγκεντρωθεί και αρκετοί πολίτες.

Όλοι μαζί σχημάτισαν ένα ανθρώπινο πλέγμα με τα χέρια τους και με τα σώματά τους και την προέτρεψαν να πηδήξει από το μπαλκόνι.

Ευτυχώς η γυναίκα σώθηκε. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα, ωστόσο πήρε εξιτήριο.

«Δεν μένουμε μέσα σε οικία που έχει ξεσπάσει πυρκαγιά. Το πρώτο πράγμα που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να βγούμε. Και φυσικά οι υπόλοιποι που είμαστε σε θέση να το κάνουμε να ενημερώσουμε την Αστυνομία και την Πυροσβεστική. Δεν ξέρω αν εκείνη τη στιγμή που συμβαίνει αυτό (σ.σ. η γυναίκα πηδάει από το μπαλκόνι) αν είχε ενημερωθεί η Πυροσβεστική και η Αστυνομία. Γιατί είναι τα πρώτα λεπτά ουσιαστικά», σημείωσε σε δηλώσεις της στο Mega η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.

Σημειώνεται πως για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες, 7 οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.