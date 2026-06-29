Ένας Βρετανός stalker ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου μια δημοφιλή Κολομβιανή influencer και έκρυψε τη σορό της μέσα σε βαλίτσα, ενώ στη συνέχεια προσπάθησε να χρησιμοποιήσει ως άλλοθι έναν αγώνα του Μουντιάλ, σύμφωνα με τη New York Post.

Ο 46χρονος Μάθιου Άσλεϊ Φόστερ-Σμιθ, από το Μπόρνμουθ, συνελήφθη το Σάββατο στο Εκουαδόρ για τη δολοφονία της 36χρονης Ναταλί Βιγιάλμπα.

Η Ναταλί Βιγιάλμπα διέμενε σε διαμέρισμα σε μια κοσμοπολίτικη περιοχή της Μπογκοτά όταν δολοφονήθηκε στις 18 Ιουνίου. Οι Αρχές εντόπισαν τη σορό της λίγες ημέρες αργότερα μέσα σε βαλίτσα, κάτω από ντους που εξακολουθούσε να τρέχει, όπως μετέδωσε η «The Sun».

Ο Μάθιου Άσλεϊ Φόστερ-Σμιθ, ο οποίος είχε καταδικαστεί στο παρελθόν δύο φορές στο Ηνωμένο Βασίλειο για stalking σε βάρος γυναικών, φέρεται να καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας στο ίδιο κτίριο να μεταφέρει σεντόνια προς το πλυσταριό περίπου την ίδια χρονική στιγμή.

Η μητέρα της Ναταλί Βιγιάλμπα δήλωσε ότι τελευταία φορά μίλησε με την κόρη της στις 18 Ιουνίου. Τρεις ημέρες αργότερα, όταν έληξε η κράτησή της, προσωπικό καθαριότητας μπήκε στο δωμάτιό της. Εκεί ανακάλυψαν το αποτρόπαιο έγκλημα. Μέχρι τότε, όμως, ο Φόστερ-Σμιθ είχε ήδη περάσει τα νότια σύνορα της Κολομβίας και είχε φτάσει στο Εκουαδόρ, όπου παρουσίασε το άλλοθί του στη «The Sun», την οποία είχε καλέσει λίγες ώρες πριν από τη σύλληψή του.

«Έβλεπα τον αγώνα Αγγλία – Κροατία για το Μουντιάλ σε μεγάλη οθόνη, σε ένα ιρλανδικό μπαρ, άρα δεν ήμουν εγώ», είπε ο άνδρας. «Μετά τον αγώνα πήγα στο εμπορικό κέντρο, περιπλανήθηκα λίγο, αγόρασα ένα παγωτό και επέστρεψα αργότερα για τα επόμενα παιχνίδια», ανέφερε.

Ο Μάθιου Άσλεϊ Φόστερ-Σμιθ ισχυρίστηκε επίσης ότι είχε δεχθεί «απειλές για τη ζωή του» από ντόπιους κακοποιούς λόγω ενός χρέους, και ότι ετοιμαζόταν να πετάξει από το Κίτο πίσω στο Ηνωμένο Βασίλειο, όταν η αστυνομία τον συνέλαβε στο αεροδρόμιο.

Τη στιγμή της σύλληψής του, η Ιντερπόλ είχε εκδώσει ερυθρά αγγελία σε βάρος του Μάθιου Άσλεϊ Φόστερ-Σμιθ. Οι εισαγγελικές Αρχές της Κολομβίας υποστηρίζουν ότι ο Μάθιου Άσλεϊ Φόστερ-Σμιθ δολοφόνησε τη Ναταλί Βιγιάλμπα και προσπάθησε να κρύψει τα στοιχεία πριν διαφύγει από το σημείο.

Ο δήμαρχος της Μπογκοτά, Κάρλος Φερνάντο Γκαλάν, δήλωσε ότι η σύλληψη ήταν αποτέλεσμα κοινής επιχείρησης της κολομβιανής και της βρετανικής αστυνομίας, δεσμευόμενος ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη για τη Βιγιάλμπα. «Αυτή η οδυνηρή υπόθεση δεν θα μείνει ατιμώρητη», ανέφερε ο δήμαρχος σε δήλωσή του.

Ο Μάθιου Άσλεϊ Φόστερ-Σμιθ είχε αποφυλακιστεί νωρίτερα φέτος, αφού εξέτισε ποινή άνω των δύο ετών για υπόθεση stalking στο Ντόρσετ. Σύμφωνα με τη «The Sun», ο Μάθιου Άσλεϊ Φόστερ-Σμιθ είχε εκτίσει και ποινή φυλάκισης 18 μηνών το 2020, επίσης για stalking σε βάρος πρώην συντρόφου του στο Ντόρσετ, καθώς και για ανάρτηση revenge porn στο διαδίκτυο.