Η Βραζιλιάνα influencer Καρολάιν Τσάβες κατάφερε να τραβήξει όλα τα βλέμματα ενόψει του Μουντιάλ 2026, παρουσιάζοντας μια τολμηρή και ιδιαίτερα ασυνήθιστη φωτογράφιση, που μετέτρεψε τη νοσταλγία του ποδοσφαίρου σε… φορετή τέχνη.

Η σταρ των social media, η οποία μετρά περισσότερους από πέντε εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram, εμφανίστηκε σχεδόν ολόκληρη καλυμμένη με περισσότερα από 1.000 ποδοσφαιρικά αυτοκόλλητα, σε μια εντυπωσιακή εμφάνιση ενόψει της μεγάλης διοργάνωσης.

Στις φωτογραφίες, όπως αναφέρει το Marca, εμφανίζονται σχέδια εμπνευσμένα από επίσημα τουρνουά, αλλά και μεγάλα ονόματα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, όπως ο Μάρκους Ράσφορντ, ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Έντσο Φερνάντες. Τα αυτοκόλλητα ήταν τοποθετημένα σε όλο της το σώμα, δημιουργώντας ένα κολάζ που θύμιζε τα κλασικά άλμπουμ της Panini. Όπως εξήγησε η ίδια, χρειάστηκε πάνω από 7 ώρες για να κολλήσουν τα 1.000 αυτοκόλλητα στο κορμί της.

😲 ⚽️ Brazilian influencer Carolay Chaves showed off the outfit she’ll be wearing to the 2026 World Cup — she turned herself into a “living Panini album” by covering her body with hundreds of football stickers. pic.twitter.com/VXxRRRQqcy — Football Factly (@FootballFactly) June 2, 2026

Η Καρολάιν Τσάβες εξήγησε ότι η ιδέα πίσω από τη φωτογράφιση συνδυάζει την αγάπη της για την ποδοσφαιρική κουλτούρα με το ενδιαφέρον της για τη μόδα που ξεπερνά τα συνηθισμένα όρια. Μόλις οι εικόνες αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο, έγιναν γρήγορα viral, με τους χρήστες να αντιδρούν άλλοτε με έκπληξη και άλλοτε με θαυμασμό, χαρακτηρίζοντας το concept ως έναν από τους πιο ασυνήθιστους φόρους τιμής στο πνεύμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η ιδέα της φωτογράφισης αντλεί έμπνευση από τα άλμπουμ με αυτοκόλλητα της Panini, μια παράδοση άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία των Μουντιάλ από τη δεκαετία του 1970. Για δεκαετίες, φίλαθλοι σε όλο τον κόσμο συλλέγουν, ανταλλάσσουν και αναζητούν τα αυτοκόλλητα που τους λείπουν, με στόχο να ολοκληρώσουν τα άλμπουμ των μεγάλων διοργανώσεων.

Η Καρολάιν Τσάβες επανερμήνευσε αυτή την παράδοση, μετατρέποντας τον εαυτό της σε αυτό που η ίδια περιέγραψε ως «ζωντανό άλμπουμ της Panini», συνδυάζοντας τη νοσταλγία με το θέαμα.

Η αντίδραση στα social media ήταν άμεση και έντονη. Πολλοί χρήστες επαίνεσαν τη δημιουργικότητα της ιδέας, σημειώνοντας ότι μια απλή συλλεκτική συνήθεια μετατράπηκε σε μια ολοκληρωμένη καλλιτεχνική πρόταση. Άλλοι σχολίασαν με χιούμορ ότι πήγε τη συλλογή αυτοκόλλητων σε άλλο επίπεδο, αφού έγινε η ίδια το άλμπουμ.

Καθώς η αντίστροφη μέτρηση για το Μουντιάλ 2026, που θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό, έχει ήδη ξεκινήσει, τα social media παίζουν ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο στη διαμόρφωση του κλίματος γύρω από τη διοργάνωση, με τους influencers να βρίσκονται στο επίκεντρο.