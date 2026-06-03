Η πλατφόρμα του Football Meets Data έδωσε ήδη το πιθανότερο ζευγάρι για τον τελικό του Μουντιάλ, μια εβδομάδα πριν τη σέντρα του θεσμού.

Την επόμενη Πέμπτη (11 Ιουνίου στις 22:00) Μεξικό και Νότια Αφρική θα δώσουν το εναρκτήριο ματς στο τουρνουά της Βόρειας Αμερικής. Για πρώτη φορά στην ιστορία, 48 χώρες θα διεκδικήσουν τον τίτλο του Παγκόσμιου πρωταθλητή, με τη διοργάνωση να ολοκληρώνεται την 19η Ιουλίου στις ΗΠΑ.

Ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data έβγαλε ήδη ζευγάρι για τον τελικό. Η αναμέτρηση ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή είναι το «φαβορί», έχοντας το συγκεντρώνει 3.7% των πιθανοτήτων. Δεύτερο πιο πιθανό ζευγάρι είναι το Αγγλία – Αργεντινή (3.1%) ενώ το Αργεντινή – Βραζιλία δίνεται σε ποσοστό 1.1%.