Μια λαμπερή πρώην παίκτρια του «Big Brother» της Βραζιλίας, η οποία φόρεσε ένα άκρως εντυπωσιακό διάφανο φόρεμα και μπικίνι με στρινγκ, ισχυρίζεται ότι δεν της επέτρεψαν την είσοδο σε μπαρ στο Μαϊάμι λόγω της εμφάνισής της

Η Μπεατρίς Ρέις, που κατέκτησε την πέμπτη θέση στη βραζιλιάνικη εκδοχή του τηλεοπτικού σόου το 2024, επέλεξε να φορέσει το βράδυ της Πέμπτης ένα μαύρο διάφανο φόρεμα πάνω από μπικίνι και στρινγκ. Ωστόσο, όπως φαίνεται, η εμφάνισή της ήταν υπερβολικά τολμηρή για τον πορτιέρη, σύμφωνα με το βραζιλιάνικο μέσο Metropolitana.

Brazilian reality star shocked after Miami bar turned her away for wearing see-through dress: 'What's the big deal, people?' https://t.co/L4cHTUytNg pic.twitter.com/sK9WoMg47p — New York Post (@nypost) June 2, 2026

Όπως σημειώνει η New York Post, η 26χρονη influencer και ο φίλος της φωτογράφος, Έμε, υποστήριξαν ότι δεν τους επετράπη η είσοδος. «Γνωρίζατε ότι πολλά μέρη εδώ έχουν έναν ενδυματολογικό κώδικα και δεν αφήνουν να μπουν όσοι έχουν υπερβολικά ακάλυπτο σώμα, για παράδειγμα;» έγραψε η influencer στα social media.

«Ο Έμε κι εγώ δεν μας άφησαν να μπούμε, επειδή εκείνος φορούσε αμάνικο μπλουζάκι κι εγώ ένα πιο διάφανο φόρεμα. Ποιο είναι το πρόβλημα, παιδιά; Στην παραλία είμαστε».

Η Μπεατρίς Ρέις φόρεσε το συγκεκριμένο outfit για να βγάλει φωτογραφίες έξω από το πεντάστερο «The Villa Casa Casuarina» στο Miami Beach, γνωστό ως το πρώην αρχοντικό του Βερσάτσε. «Ζω τη ζωή μου στο Μαϊάμι», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης, η οποία περιλάμβανε αρκετά τολμηρά στιγμιότυπα.