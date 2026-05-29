Η Six Flags, μια μεγάλη εταιρεία λούνα παρκ και θεματικών πάρκων, επέβαλε ισόβια απαγόρευση εισόδου σε γνωστό influencer μετά από viral βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να τρώει κοτομπουκιές πάνω σε ένα από τα πιο διάσημα και ακραία roller coasters των Cedar Point.

Ο 26χρονος Allen Ferrell, ανέβασε στα social media βίντεο όπου φαίνεται να κρύβει ένα κουτί με 10 McDonald’s Chicken McNuggets μέσα στο παντελόνι του πριν επιβιβαστεί στο Millennium Force, ένα τεράστιο ατσάλινο roller coaster ύψους περίπου 94 μέτρων που φτάνει ταχύτητες σχεδόν 150 χιλιομέτρων την ώρα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Το βίντεο ξεκινά με τον Ferrell να διαβάζει μια πρόκληση από follower του:

«Προσπάθησε να φας 10 nuggets ενώ είσαι σε roller coaster».

«Τι πρόβλημα έχετε εσείς οι άνθρωποι;» απαντά γελώντας και ειρωνικά προς την κάμερα.

Στη συνέχεια, ο influencer εμφανίζεται μπροστά από την είσοδο του πάρκου να προσπαθεί να κρύψει το κουτί μέσα στο παντελόνι του ώστε να περάσει τον έλεγχο ασφαλείας χωρίς να γίνει αντιληπτός.

Σε άλλο σημείο του βίντεο, αστειεύεται με υπάλληλο του πάρκου λέγοντας ότι «σίγουρα δεν έχει nuggets μέσα στο εσώρουχό του». Μόλις το Millennium Force ξεκινά την πρώτη τεράστια ανάβαση, ο Ferrell βγάζει το κουτί και αρχίζει να τρώει κοτομπουκιές ενώ η κάμερα καταγράφει την εμπειρία.

Καθώς το roller coaster κάνει απότομες βουτιές και αναπτύσσει μεγάλη ταχύτητα, ο ίδιος δυσκολεύεται ακόμη και να μασήσει λόγω της πίεσης και των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα του. Σε μία από τις πιο χαοτικές στιγμές του βίντεο, ζητά σάλτσα από τον cameraman και προσπαθεί να βουτήξει το nugget μέσα στο δοχείο.

Η σάλτσα όμως εκτοξεύεται στο πρόσωπό του αλλά και προς τους επιβάτες που κάθονταν πίσω του, ενώ ο ίδιος ξεσπά σε γέλια. Όταν τελειώνει η διαδρομή, αποκαλύπτει ότι κατάφερε να φάει μόνο επτά από τα δέκα nuggets.

«Αποτύχαμε στην πρόκληση», λέει χαμογελώντας. Το βίντεο συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές μέσα σε λίγες ώρες, όμως η διοίκηση της Six Flags αντέδρασε άμεσα και αυστηρά.

Εκπρόσωπος του πάρκου δήλωσε: «Αυτός ο επισκέπτης έχει αποκλειστεί διά βίου από όλα τα πάρκα της Six Flags».

Η εταιρεία τόνισε ότι η ασφάλεια αποτελεί βασική προτεραιότητα και ότι απαγορεύονται αυστηρά τα χαλαρά αντικείμενα πάνω στα παιχνίδια, συμπεριλαμβανομένων τροφίμων και ποτών. Σύμφωνα με το πάρκο, το φαγητό μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο πνιγμού αλλά και να τραυματίσει άλλους επισκέπτες αν εκτοξευθεί κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

Ο Ferrell, που διαθέτει περισσότερους από 3,9 εκατομμύρια followers στο TikTok και 1,8 εκατομμύρια συνδρομητές στο YouTube, δήλωσε σοκαρισμένος από την αντίδραση. «Δεν είχα ιδέα ότι το να τρως nuggets σε roller coaster θα γινόταν εθνική είδηση», είπε σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό.

Αποκάλυψε επίσης ότι οι υπεύθυνοι του πάρκου αρχικά εξέταζαν ακόμη και το ενδεχόμενο να του ασκήσουν δίωξη, αλλά τελικά οι δύο πλευρές «τα βρήκαν». Παρά την τιμωρία, ο ίδιος συνέχισε να αντιμετωπίζει την υπόθεση με χιούμορ.

«Είναι η πρώτη φορά που μία από τις προκλήσεις μου με οδηγεί σε ισόβιο αποκλεισμό», σχολίασε.

Πρόσθεσε πάντως ότι καταλαβαίνει τη στάση της εταιρείας: «Δεν θέλουν να τραυματιστεί κάποιος πάνω στο παιχνίδι. Αλλά προσωπικά, για μένα ήταν μια πραγματικά διασκεδαστική πρόκληση».

Η Six Flags ξεκαθάρισε από την πλευρά της ότι όσοι παραβιάζουν τον κώδικα συμπεριφοράς «δεν είναι ευπρόσδεκτοι στα πάρκα της».