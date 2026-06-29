Ο Τσέντι Όσμαν, ο Τούρκος διεθνής φόργουορντ του Παναθηναϊκού, φέρεται να έχει ενδιαφέρον και προτάσεις από τρεις ομάδες της EuroLeague.

Το όνομα του Τσέντι Όσμαν τα τελευταία 24ωρα βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων σε Ελλάδα και Τουρκία. Από τον Παναθηναϊκό έχει διαψευσθεί το δημοσίευμα της χώρας του που τον ήθελε να αποχωρεί από τους «Πράσινους».

Από την άλλη στην Τουρκία τα ρεπορτάζ περί ενδιαφέροντος και προτάσεων δεν έχουν τέλος. Αυτή την φορά τονίζεται το ενδιαφέρον που υπάρχει από τη Φενέρμπαχτσε, την Αναντολού Εφές αλλά και της Μπαχτσεσεχίρ (για τον Όσμαν).