Στιγμές σοκ και τρόμου την Κυριακή στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνια, όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί σε fan zone του Παγκοσμίου και από αυτούς προκλήθηκε ο θάνατος ενός ανθρώπου και ο σοβαρός τραυματισμός ενός ακόμη.

Η Αστυνομία του Σαν Χοσέ προχώρησε στη σχετική ενημέρωση για το τραγικό αυτό συμβάν. Από πυροβολισμούς σε fan zone ένας άνθρωπος υπέκυψε στα τραύματά του στο σημείο ένω ένα δεύτερο άτομο μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι Αρχές αντιμετωπίζουν την υπόθεση ως ανθρωποκτονία και έχουν αποκλείσει τους γύρω δρόμους, συνεχίζοντας τις έρευνες. Το συμβάν αυτό έγινε στην πλατεία Σαν Πέδρο. Είναι ένας από τους χώρους που γίνονται εκδηλώσεις και υπάρχουν fan zones για το Παγκόσμιο.