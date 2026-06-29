Οι αγώνες Βραζιλία – Ιαπωνία και Γερμανία – Παραγουάη για τη φάση των «32» του Μουντιάλ 2026 ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων τη Δευτέρα (29/6).

Η Σελεσάο και η Νασιονάλμανσαφτ είναι τα φαβορί για την πρόκριση στους «16», οι Ιάπωνες και οι Παραγουανοί όμως θα προσπαθήσουν να κάνουν την έκπληξη.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

15:00 Novasports Start Wimbledon 2026 1ος γύρος

15:30 Novasports Prime Wimbledon 2026 1ος γύρος

15:30 Novasports 6 Στέφανος Τσιτσιπάς- Ουγκό Γκαστόν Wimbledon 2026 1ος γύρος

17:30 Novasports Start Wimbledon 2026 1ος γύρος

18:00 Novasports Prime Wimbledon 2026 1ος γύρος

20:00 Novasports Start Wimbledon 2026

20:00 ΕΡΤ1 Βραζιλία – Ιαπωνία Παγκόσμιο Κύπελλο

20:30 Novasports Prime Wimbledon 2026 1ος γύρος

23:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Γερμανία – Παραγουάη Παγκόσμιο Κύπελλο