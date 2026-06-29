Οι αγώνες Βραζιλία – Ιαπωνία και Γερμανία – Παραγουάη για τη φάση των «32» του Μουντιάλ 2026 ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων τη Δευτέρα (29/6).
Η Σελεσάο και η Νασιονάλμανσαφτ είναι τα φαβορί για την πρόκριση στους «16», οι Ιάπωνες και οι Παραγουανοί όμως θα προσπαθήσουν να κάνουν την έκπληξη.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
15:00 Novasports Start Wimbledon 2026 1ος γύρος
15:30 Novasports Prime Wimbledon 2026 1ος γύρος
15:30 Novasports 6 Στέφανος Τσιτσιπάς- Ουγκό Γκαστόν Wimbledon 2026 1ος γύρος
17:30 Novasports Start Wimbledon 2026 1ος γύρος
18:00 Novasports Prime Wimbledon 2026 1ος γύρος
20:00 Novasports Start Wimbledon 2026
20:00 ΕΡΤ1 Βραζιλία – Ιαπωνία Παγκόσμιο Κύπελλο
20:30 Novasports Prime Wimbledon 2026 1ος γύρος
23:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Γερμανία – Παραγουάη Παγκόσμιο Κύπελλο