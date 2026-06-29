Νέο επεισόδιο της αγαπημένης τηλεοπτικής σειράς «Grand Hotel» έρχεται απόψε στον ΑΝΤ1.

Sneak Preview – Η στιγμή της σύλληψης του Ρήγα:

Όσα θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο

Η Αλίκη και ο Πέτρος ξεκινούν τη νέα τους ζωή και σχεδιάζουν το ταξίδι του μέλιτος, αναζητώντας λίγες στιγμές ηρεμίας μακριά από όλους.

Όμως, τα στοιχεία που έχει βρει ο Χρόνης εναντίον του Ρήγα, δεν αφήνουν περιθώριο για καθυστερήσεις. Έτσι, ο Άρης και ο Πέτρος αναλαμβάνουν να τον παρακολουθούν στενά, φοβούμενοι πως θα εξαφανιστεί πριν προλάβει η αστυνομία να κινηθεί εναντίον του. Η Κυβέλη συνειδητοποιεί πως δεν αντέχει να το σκάσει για δεύτερη φορά με τον Ρήγα. Η ζωή που ονειρεύτηκε μαζί του μοιάζει πλέον να χάνεται, καθώς ο φόβος, τα ψέματα και οι συνέπειες των πράξεών του απειλούν να τους διαλύσουν οριστικά. Στα προσφυγικά, το δάνειο για τα νέα σπίτια προχωρά, οι πληγές αρχίζουν να κλείνουν και ο Χαραλάμπης με τη Θεώνη ξαναβρίσκουν σιγά σιγά την ελπίδα για το μέλλον.

Ο Ρήγας, τελικά, συλλαμβάνεται και αυτή τη φορά τα πράγματα δείχνουν πολύ άσχημα γι’ αυτόν…

Πρωταγωνιστούν:

Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Τάσος Νούσιας, Καλλιόπη Χάσκα, Γιώργος Γεροντιδάκης, Δημήτρης Κίτσος, Δανάη Μιχαλάκη, Κόρα Καρβούνη, Αντιγόνη Φρυδά, Λάμπρος Κωνσταντέας, Στάθης Κόικας, Μιχάλης Συριόπουλος, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Τζώρτζια Κουβαράκη, Φωτεινή Παπαθεοδώρου, Αλέξανδρος Βάρθης, Ελένη Καρακάση, Χρήστος Σπανός, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Αλέξανδρος Σκουρλέτης, Γιάννης Βασιλώττος, Μελίνα Πολυζώνη, Δημοσθένης Φίλιππας, Σωτήρης Ταχτσόγλου, Μελίνα Λεφαντζή, Νάσια Βαλκάνη.

Guest star, ο Παναγιώτης Μπουγιούρης

Πέτρος, ο Γιάννης Κουκουράκης

Στον ρόλο του Χατζημήτρου, ο Γιάννης Στάνγκογλου