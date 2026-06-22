Η δραματική σειρά «Grand Hotel» του ANT1 έρχεται με επεισόδια γεμάτα εξελίξεις.

Όσα θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο:

Η Αλίκη και ο Πέτρος ετοιμάζουν ένα ξεχωριστό δείπνο για να γιορτάσουν τον επερχόμενο γάμο τους, όμως η απουσία της Φρίντας βαραίνει την Αλίκη. Αποφασισμένη να τη δει ξανά δίπλα της, προσπαθεί να την πείσει να αλλάξει γνώμη και να παρευρεθεί στην πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής της. Την ίδια στιγμή, ο Πέτρος πιστεύει πως ο Ιορδάνης αξίζει ακόμα μία ευκαιρία και, παρά τις αντιρρήσεις της Αλίκης, δείχνει αποφασισμένος να αναλάβει δράση. Ο Άρης και η Θάλεια ψάχνουν κρυφά τη ντουλάπα του Ρήγα και το αποτέλεσμα μοιάζει να τους δικαιώνει, αφού ένα ζευγάρι λερωμένα παπούτσια τον τοποθετεί αδιαμφισβήτητα στην καλύβα όπου δολοφονήθηκαν ο Χατζημήτρος και η Μελίνα. Η Κυβέλη ανακαλύπτει το σκοτεινό μυστικό του Ρήγα και η σχέση τους περνά σοβαρή κρίση, καθώς νιώθει προδομένη από τα ψέματα και τη στάση του. Την ίδια στιγμή, ο Ρήγας προσπαθεί να τη μεταπείσει και να σώσει τη σχέση τους, φοβούμενος πως κινδυνεύει να τη χάσει οριστικά…

Δείτε sneak previews:

Ένα ζευγάρι λερωμένα παπούτσια ενοχοποιεί τον Ρήγα

Η Σμαρούλα δίνει την ευχή της σε Πέτρο και Αλίκη