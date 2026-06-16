Η δραματική σειρά «Grand Hotel» του ANT1 έρχεται με νέα επεισόδια γεμάτα εξελίξεις.

Όσα θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο:

Η Κυβέλη συγκρούεται έντονα με τον Ρήγα, καθώς πιστεύει ότι κάτι της κρύβει σχετικά με τη δολοφονία του Χατζημήτρου. Η ανησυχία της γίνεται ακόμη πιο έντονη όταν διαβάζει στην εφημερίδα τη συνέντευξη του Μπακιρτζόγλου… Η Θεώνη, μαθαίνοντας από τον Πέτρο πως η Θάλεια ετοιμάζεται να καταθέσει στην αστυνομία τις υποψίες της για τον Χαραλάμπη, παθαίνει πανικό και προσπαθεί να τον πείσει να φύγουν για να γλιτώσει. Ο Χαραλάμπης, όμως, αποφασίζει να μιλήσει ο ίδιος στον Χρόνη. Η Θάλεια ανακαλύπτει ότι ο Άρης μίλησε στον Πέτρο για τις υποψίες της και συγκρούεται έντονα μαζί του. Ο Ιορδάνης προσπαθεί να αλλάξει συμπεριφορά και παλεύει να βοηθήσει σε όλα τα πόστα του ξενοδοχείου… ακόμη και ως σερβιτόρος! Ο Χρόνης και ο Βαγγέλης προχωρούν την έρευνα για τη διπλή δολοφονία του Χατζημήτρου και της Μελίνας, με τον Παράσχο να φαίνεται αρκετά ύποπτος. Η Θεώνη και ο Χαραλάμπης παθαίνουν σοκ όταν βλέπουν στο κατώφλι τους τη Φρίντα… Την γη κάτω από τα πόδια της χάνει και η Κυβέλη, όταν ακούει την Τασία να της λέει πως είδε τον Ρήγα να μιλάει στην Μελίνα λίγο πριν φύγει από το ξενοδοχείο, πράγμα που, φυσικά, ο Ρήγας δεν της έχει εκμυστηρευτεί…

Δείτε sneak previews:

O Χαραλάμπης παραδίδεται στην αστυνομία

Ποια αποκάλυψη σχετικά με τον Ρήγα ταράζει την Κυβέλη;

Δείτε το trailer: