Στο Αστυνομικό Μέγαρο Ρεθύμνου οδηγήθηκε μια 53 ετών γυναίκα, μετά από επεισόδιο που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια οικογενειακής συγκέντρωσης σε περιοχή του νομού.

Όπως επισημαίνει το CRETA24, στο γλέντι έπεσαν άσκοποι πυροβολισμοί στον αέρα, γεγονός που προκάλεσε την άμεση επέμβαση της Αστυνομίας.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν επί τόπου προχώρησαν στη σύλληψη της ιδιοκτήτριας της κατοικίας, καθώς φέρεται να αρνήθηκε να αποκαλύψει την ταυτότητα του ατόμου που έριξε τις μπαλωθιές.

Η 53χρονη μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο Ρεθύμνου, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την προανάκριση για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Συνελήφθη, χθες (28.06.2026) πρωινές ώρες σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου, 53χρονη ημεδαπή κατηγορούμενη για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και υπόθαλψη εγκληματία.

Ειδικότερα, προχθές (27.06.2026) βραδινές ώρες, κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε σε οικία ιδιοκτησίας της 53χρονης σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου, έγινε ρίψη άσκοπων πυροβολισμών.

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνου και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Ρεθύμνου, πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία και στους περιβάλλοντες χώρους όπου έλαβε χώρα η εκδήλωση, όπου ανευρέθηκαν και κατασχέθηκαν (4) κάλυκες και (8) κροτίδες και συνελήφθη η 53χρονη καθώς αρνήθηκε να κατονομάσει τους δράστες των άσκοπων πυροβολισμών, ματαιώνοντας έτσι τη δίωξη και τιμωρία τους.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.