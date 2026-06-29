Έντονες αντιδράσεις προκαλούν οι εικόνες που καταγράφηκαν στο εκκλησάκι του Τιμίου Σταυρού, στην κορυφή του Ψηλορείτη, καθώς ο χώρος έχει γεμίσει με απορρίμματα, δημιουργώντας μια εικόνα που απέχει πολύ από τον σεβασμό που αρμόζει σε ένα τόσο σημαντικό φυσικό και θρησκευτικό σημείο της Κρήτης.

Τις φωτογραφίες δημοσίευσε στην ομάδα Save Paligremnos – SOS Plakias στο Facebook ο Γιώργος Πριναράκης, επισημαίνοντας ότι τόσο μέσα όσο και στον περιβάλλοντα χώρο του ναού έχουν εγκαταλειφθεί πλαστικά μπουκάλια, σακούλες και κάθε λογής σκουπίδια, όπως αναφέρει το Creta24.

«Είναι αδιανόητο να έχεις τη σωματική και ψυχική δύναμη να ανέβεις στα 2.456 μέτρα, αλλά να μην έχεις τη στοιχειώδη παιδεία να πάρεις μαζί σου πίσω τα σκουπίδια σου. Η ιερότητα του τόπου και η μοναδικότητα του κρητικού τοπίου βεβηλώνονται από την απόλυτη ανευθυνότητα», αναφέρει, μεταξύ άλλων, ο κ. Πριναράκης.