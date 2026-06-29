Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στο Σαρακίνικο της Μήλου, όταν μια γυναίκα που είχε βουτήξει στη θάλασσα βρέθηκε αντιμέτωπη με τα ισχυρά κύματα και αδυνατούσε να επιστρέψει στη στεριά.

Οι δυνατοί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή είχαν προκαλέσει έντονη θαλασσοταραχή, με αποτέλεσμα η γυναίκα να δίνει μάχη για να βγει από το νερό. Κάθε φορά που επιχειρούσε να πιαστεί από τα βράχια, ένα νέο κύμα την παρέσυρε ξανά προς τη θάλασσα, δυσκολεύοντας ακόμη περισσότερο την προσπάθειά της.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο αναρτήθηκε στο TikTok και δείχνει τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν, μέχρι η γυναίκα να καταφέρει τελικά να βγει σώα από το νερό.

«Το να πηδάς από τα βράχια στο Σαρακίνικο δεν είναι αστείο», αναφέρει η λεζάντα που συνοδεύει το βίντεο, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η γυναίκα είναι καλά στην υγεία της.