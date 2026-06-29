Ένα σκοτεινό θρίλερ που παραμένει άλυτο εδώ και σχεδόν δύο χρόνια συγκλονίζει τη Βρετανία, με τους γονείς της 20χρονης φοιτήτριας Χόλι Γούντκοκ να δίνουν μάχη για να μάθουν πώς πέθανε το παιδί τους σε πισίνα πολυτελούς βίλας στη δυτική Γαλλία. Η Χόλι βρέθηκε νεκρή τον Αύγουστο του 2024 κατά τη διάρκεια διακοπών με φίλους, όμως η γαλλική αστυνομία έκλεισε εσπευσμένα την υπόθεση σε μόλις μία εβδομάδα, αφήνοντας πίσω της αναπάντητα ερωτήματα, αντιφάσεις μαρτύρων και εξοργιστικά κενά στην έρευνα.



Οι αρχές απέδωσαν τον πνιγμό σε υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, χωρίς ωστόσο να κάνουν τις απαραίτητες εξετάσεις. Το πιο εξωφρενικό είναι πως κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία, όπως δείγματα DNA και το μαγιό της κοπέλας, καταστράφηκαν, ενώ τα κινητά τηλέφωνα δεν ελέγχθηκαν ποτέ. Η ιατροδικαστική έκθεση άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο τραυματικού θανάτου, σημειώνοντας μια ανεξήγητη ρινορραγία και μώλωπες στο χέρι της.



Η μητέρα της, Τζοάνα, που διαγνώστηκε με καρκίνο λίγο μετά την τραγωδία, απευθύνει δραματική έκκληση στον Βρετανό πρωθυπουργό: «Θέλω να πω στον Κιρ Στάρμερ, “Αν αυτή ήταν η κόρη σου, δεν θα σου είχαν συμπεριφερθεί με αυτόν τον τρόπο, όπου η υπόθεση θα είχε κλείσει μετά από λίγες μόνο ημέρες”».



Η ίδια συμπληρώνει με νόημα: «Η γαλλική αστυνομία απέδωσε τον πνιγμό στο ότι η Χόλι είχε πιει αλκοόλ, αλλά το σορτς της βρέθηκε διπλωμένο δίπλα στην πισίνα· αυτό δεν είναι κάτι που κάνεις αν είσαι τόσο μεθυσμένος ώστε να πνιγείς».

Χόλι Γούντκοκ

Ο πατέρας της, Λι, ξεσπά ξεκάθαρα κατά των γαλλικών αρχών: «Αισθάνομαι την ανάγκη να σταθώ έξω από τη γαλλική πρεσβεία με ένα πανό που να γράφει, “Αν θέλετε να δολοφονήσετε κάποιον, πάρτε τον στη Γαλλία, δώστε του μερικές μπίρες και θα τη γλιτώσετε. Δεν θα τους νοιάξει”».



Η οικογένεια ζητά δικαίωση: «Δεν θέλουμε ειδική μεταχείριση – απλά η υπόθεση να ερευνηθεί όπως θα έπρεπε». Ο ίδιος προσθέτει: «Δεν μπορώ να αντέξω τη σκέψη να ζήσω το υπόλοιπο των ημερών μου χωρίς να ξέρω αν κάποιος ή κάποιοι από τους παρευρισκόμενους εκείνο το βράδυ είχαν κάνει κάτι που συνέβαλε στο να μην ξαναδώ ποτέ την κόρη μου».



Η υπόθεση έφτασε μέχρι το βρετανικό Κοινοβούλιο, με τον βουλευτή Ντάνιελ Φράνσις να στηρίζει την οικογένεια, ενώ το υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε πως ο αρμόδιος υπουργός για την Ευρώπη έχει ήδη επικοινωνήσει με τους γονείς της άτυχης φοιτήτριας, σύμφωνα με την Daily Mail.