Στη σύλληψη ενός 53χρονου αλλοδαπού, ο οποίος καταζητούνταν με διεθνές ένταλμα σύλληψης των Αρχών της Αιγύπτου για ανθρωποκτονία, προχώρησαν αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ. στον Πειραιά.

Ο 53χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη το μεσημέρι της 26ης Ιουνίου, στην περιοχή του Πειραιά, από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο συλληφθείς κατηγορείται ότι το 2013, στην Αίγυπτο, επιτέθηκε με μαχαίρι σε ομοεθνή του, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Μετά τη σύλληψή του, ο 53χρονος οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, προκειμένου να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.