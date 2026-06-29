Ο Ολυμπιακός έκανε την πρώτη του προπόνηση στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Ρέντη για την νέα αγωνιστική σεζόν και αυτός που ξεχώρισε δεν ήταν άλλος από τον Κώστα Φορτούνη.

Ο αρχηγός που σήκωσε το τρόπαιο του Conference League το 2024, επέστρεψε στο λιμάνι της καρδιάς του μετά από δύο χρόνια στην Αραβία και η υποδοχή του επιφύλαξαν άπαντες στην ομάδα ήταν εγκάρδια.

Ο Φορτούνης επανασυνδέθηκε με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με τους δύο άνδρες να έχουν θερμό εναγκαλισμό.

Μάλιστα η ΠΑΕ δημοσίευσε βίντεο στα social media από την πρώτη συγκέντρωση με το κλίμα να είναι ιδιαίτερα «ζεστό» και οικογενειακό στις εγκαταστάσεις του Ρέντη.

Δείτε το βίντεο από την πρώτη προπόνηση