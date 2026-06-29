Μια ανείπωτη θηριωδία που ξεπερνά κάθε ανθρώπινο νου αποκαλύφθηκε στην Καλιφόρνια, προκαλώντας παγκόσμιο αποτροπιασμό. Οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν τα λείψανα τουλάχιστον 117 σκύλων θαμμένα στις εγκαταστάσεις του καταφυγίου ζώων «Miranda’s Rescue Animal Sanctuary», ενός χώρου που διαφημιζόταν ως καταφύγιο «μηδενικών ευθανασιών».



Η φρίκη δεν έχει τέλος, καθώς στο σημείο βρέθηκαν επίσης 21 κρανία σκύλων, εκατοντάδες διάσπαρτα οστά και περισσότερα από 600 κολάρα. Οι ερευνητές εντόπισαν έναν ειδικό χώρο μέσα σε αχυρώνα, ο οποίος εκτιμάται ότι χρησιμοποιούνταν ως τοποθεσία θανάτωσης των ζώων, με τον σερίφη της κομητείας Humboldt, Γουίλιαμ Χόνσαλ, να κάνει λόγο για μια «φριχτή σκηνή».

Η αντίστροφη μέτρηση για την αποκάλυψη ξεκίνησε τον Απρίλιο μετά από «αξιόπιστες πληροφορίες» για κακοποίηση, απάτη και συνωμοσία. Δύο ακτιβιστές, εκ των οποίων ο ένας διατηρεί ιδιοκτησία δίπλα στο καταφύγιο, χρησιμοποίησαν κρυφές κάμερες για να καταγράψουν την ύποπτη κινητικότητα. Όταν οι ίδιοι μπήκαν στο κτήμα, βρέθηκαν μπροστά σε λείψανα ζώων.

Στη συνέχεια, οι αρχές, επιστρατεύοντας ειδικό γεωραντάρ, ξέθαψαν 117 σκυλιά σε διάφορα στάδια αποσύνθεσης. Οι ακτινογραφίες σε 70 από αυτά έδειξαν θραύσματα σφαιρών, επιβεβαιώνοντας ότι τα ζώα είχαν εκτελεστεί. Στο καταφύγιο είχαν παραδοθεί εκατοντάδες σκύλοι από ανυποψίαστους πολίτες και άλλες οργανώσεις, ενώ προς το παρόν δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.



Από την πλευρά της, η ιδρύτρια του καταφυγίου, Σάνον Μιράντα, προσπάθησε να υποβαθμίσει το γεγονός. Σε ανακοίνωσή της ισχυρίστηκε ότι τα δημοσιεύματα «παρουσίασαν μια ατελή και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ανακριβή εικόνα του έργου μας». Η ίδια επέμεινε πως το καταφύγιο δεν κάνει ευθανασίες για λόγους χωρητικότητας, αλλά πρόσθεσε πως αυτό συμβαίνει μόνο σε σπάνιες περιπτώσεις, όταν ένα ζώο υποφέρει από ανίατη ασθένεια ή αποτελεί κίνδυνο.



Η υπόθεση έχει προκαλέσει τεράστιο κύμα οργής στο διαδίκτυο, με την κοινή γνώμη να ζητά την παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων για το κρεματόριο των ανυπεράσπιστων ζώων.

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