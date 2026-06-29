Συνελήφθη χθες το πρωί, σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου, 53χρονη ημεδαπή κατηγορούμενη για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και υπόθαλψη εγκληματία.

Ειδικότερα το βράδυ του Σαββάτου (27/6), κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε σε οικία ιδιοκτησίας της 53χρονης σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου έγινε ρίψη άσκοπων πυροβολισμών, σύμφωνα με το ΑΠΕ

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνου και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Ρεθύμνου, στην οικία και περιβάλλοντες χώρους όπου έλαβε χώρα η εκδήλωση, ανευρέθηκαν και κατασχέθηκαν 4 κάλυκες και 8 κροτίδες και συνελήφθη η 53χρονη καθώς αρνήθηκε να κατονομάσει τους δράστες των άσκοπων πυροβολισμών ματαιώνοντας έτσι τη δίωξη και τιμωρία τους, σύμφωνα με το ΑΠΕ