Μια απίστευτη τραγωδία συγκλονίζει σήμερα τη Λέσβο, καθώς ένας 62χρονος εργάτης έχασε τη ζωή του μετά από θανατηφόρα πτώση κατά τη διάρκεια εργασιών. Το εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε τη Δευτέρα 29 Ιουνίου, γύρω στις 2 το μεσημέρι, στην περιοχή Καλό Λιμάνι στο Σκαλοχώρι της Δυτικής Λέσβου, βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία.



Ο άτυχος άνδρας ήταν αυτοαπασχολούμενος και διέθετε μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή και την επισκευή στεγών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ενώ βρισκόταν πάνω στη σκεπή ενός οικήματος και εκτελούσε εργασίες, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε την ισορροπία του. Η πτώση από το μεγάλο ύψος ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα ο 62χρονος να τραυματιστεί βαρύτατα στο κεφάλι.



Στο σημείο έσπευσε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον βαριά τραυματισμένο τεχνίτη και τον μετέφερε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας Καλλονής. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του. Οι αρχές διενεργούν έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.