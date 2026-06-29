«Κανείς δεν περισσεύει στην προσπάθεια της πρόληψης έναντι του κινδύνου της φωτιάς. Ευθύνη έχει και το κεντρικό κράτος, και η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι εμπλεκόμενοι φορείς αλλά και ο κάθε πολίτης, να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να μειώσουμε τον κίνδυνο», ανέφερε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, απαντώντας νωρίτερα σήμερα στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μανώλη Χριστοδουλάκη.

Ο βουλευτής χαρακτήρισε «αναποτελεσματική τη μετακύλιση της κρατικής ευθύνης για την πυροπροστασία στους πολίτες», δεδομένου ότι στην τρίτη χρονιά εφαρμογής του μέτρου, μόλις το 40% των οικοπέδων έχει καθαριστεί, ακόμα και μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των ψηφιακών δηλώσεων για τα καθαρισμένα οικόπεδα. Ο κ. Χριστοδουλάκης ανέφερε επίσης ότι ενώ χιλιάδες πολίτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με φαινόμενα αισχροκέρδειας για τον καθαρισμό των οικοπέδων τους, την ίδια ώρα βλέπουν δίπλα στα καθαρισμένα τους οικόπεδα τη δημόσια περιουσία να είναι παντελώς ακαθάριστη, γεγονός που καθιστά εντελώς αναποτελεσματική τη συμβολή των πολιτών στην προσπάθεια πρόληψης.

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ανέφερε ότι τα ποσά που δόθηκαν φέτος στους δήμους για την πρόληψη ανήλθαν σε 50 από 18,5 εκατομμύρια που δίνονταν στο παρελθόν και μάλιστα ότι τα χρήματα τούς δόθηκαν από τις αρχές Μαρτίου. «Όμως, οι δήμοι δεν έχουν μόνο αυτά. Πέραν από αυτούς τους πόρους έχουν και το Πράσινο Ταμείο από το οποίο μπορούν με έτοιμες μελέτες να αντλούν χρηματοδότηση από εκεί για να καθαρίζουν τα άλση τους, περιαστικά δάση όπου αγγίζει ο οικισμός το δάσος, να κάνουν εργασίες εν πάση περιπτώσει συμπληρωματικές. ‘Αρα, λοιπόν, έχουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία και οι δήμοι, τους οποίους βοηθούμε και οι οποίοι είναι συνεργάτες μας σε αυτή την προσπάθεια της πρόληψης», είπε ο κ. Τουρνάς και πρόσθεσε: «Σε σχέση με τους πολίτες, πράγματι, υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός οικοπέδων τα οποία παραμένουν ακαθάριστα και είναι ένα πρόβλημα. Όμως, να σας πω ότι εμείς με την πλατφόρμα “Ακαθάριστα” προσπαθήσαμε μέχρι τις 22 του μήνα να πείσουμε τους πολίτες για την ευθύνη τους να καθαρίσουν και να προστατεύσουν την περιουσία τους και τη ζωή τους. Αυτό κάναμε μέσω αυτής της πλατφόρμας και πράγματι μέχρι τις 22 του μήνα είχαν μπει 765.000 συμπολίτες μας οι οποίοι έκαναν καθαρισμούς. Θέλω να σας ρωτήσω τι έχουμε να πούμε στους 765.000 συμπολίτες μας, οι οποίοι πραγματικά με αίσθημα ευθύνης και φιλότιμο έπιασαν και καθάρισαν και το δήλωσαν; Τι να τους πούμε ότι κακώς καθαρίσατε, είστε τα κορόιδα; Και στους άλλους, όποιο ποσοστό κι αν είναι, που δεν καθάρισαν, οι οποίοι θέτουν σε κίνδυνο τους υπόλοιπους, να τους πούμε ότι καλά έκαναν; Είμαι σίγουρος ότι δεν εννοείτε αυτό, γιατί αυτό είναι επικίνδυνο».

Εκείνο που πρέπει να πούμε όλοι πραγματικά, ανέφερε επίσης ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας, «είναι ότι όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα όσον αφορά τη μείωση του κινδύνου και την αύξηση της ανθεκτικότητας, για ένα πιο ασφαλές περιβάλλον, για μια πιο ασφαλή ζωή».

«Από τη στιγμή που δημιουργήθηκε και το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, νούμερο ένα για εμάς ήταν η πρόληψη. Για τον σκοπό αυτό ήρθαμε σε συνεννόηση με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ειδικά με τη Γενική Διεύθυνση Δασών και τις Δασικές Υπηρεσίες, καθήσαμε στο ίδιο τραπέζι να δούμε τι πρέπει να κάνουμε όσον αφορά τους δημόσιους χώρους και όσον αφορά τα δασικά οικοσυστήματα. Βγάλαμε, λοιπόν, έναν προγραμματισμό κατ’ έτος με τα προγράμματα ANTINERO για τα οποία έχουν διατεθεί 665 εκατομμύρια ευρώ τα πέντε τελευταία χρόνια, τόσα όσα δεν είχαν διατεθεί ποτέ σε καμία περίπτωση», είπε ο κ. Τουρνάς και σημείωσε ότι και το υπουργείο ‘Αμυνας προχώρησε στη δημιουργία της Ειδικής Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών. «Τι κάνει αυτή η διοίκηση; Μεταξύ άλλων, μας βοηθάει να καθαρίζει περαστικά δάση και όπου χρειάζεται, σε συνεργασία με τους δήμους, αλλά και με τις δασικές υπηρεσίες, συμπληρωματικά στα προγράμματα ANTINERO», σημείωσε.