Ένα επικριτικό σχόλιο που δέχτηκε η Ιωάννα Τούνη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσε την άμεση και ειρωνική αντίδραση της influencer, η οποία επέλεξε να τοποθετηθεί δημόσια. Η Instagrammer δέχτηκε ένα μήνυμα από διαδικτυακό της ακόλουθο, ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι είναι «για τα πανηγύρια».

Η ίδια επέλεξε να μην αφήσει ασχολίαστη την κακόβουλη κριτική και απάντησε μέσω ενός σύντομου βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok.

Το βίντεο και η αναφορά στον τραπεζικό λογαριασμό

Στο σχετικό οπτικοακουστικό υλικό, η Ιωάννα Τούνη εμφανίζεται αρχικά να προσποιείται ότι κλαίει, ενώ αμέσως μετά αλλάζει έκφραση και ποζάρει στον φακό φορώντας ένα σέξι μαύρο σύνολο.

Η απάντησή της γράφτηκε πάνω στο συγκεκριμένο κλιπ, με την ίδια να σημειώνει: «Εγώ κλαίω γιατί ο user579324801 μου σχολίασε ότι είμαι για τα πανηγύρια, αλλά μετά κοιτάω το bank account μου και μου περνάει».