Ένα απίστευτο σκηνικό που θυμίζει ταινία της DC εκτυλίσσεται στο Μεξικό, όπου οι αστυνομικές αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό ενός αυτόκλητου τιμωρού. Ο άγνωστος άνδρας, στον οποίο οι ντόπιοι έχουν ήδη χαρίσει το προσωνύμιο «Μπάτμαν», έχει γίνει ο φόβος και ο τρόμος των κακοποιών, καθώς καταδιώκει υπόπτους για κλοπές μοτοσικλετών, τους ακινητοποιεί και στη συνέχεια τους δένει πισθάγκωνα με μονωτική ταινία πάνω σε κολώνες στους δρόμους της πόλης.



Μέσα σε ένα διάστημα μόλις δέκα ημερών, τουλάχιστον πέντε άνδρες εντοπίστηκαν αβοήθητοι και δεμένοι σε δημόσια θέα στην περιοχή Λάγος ντε Μορένο, στο Χαλίσκο του Μεξικού. Ο μυστηριώδης εκδικητής δεν περιορίζεται μόνο στο δέσιμο· προχωρά και σε μια ιδιότυπη δημόσια διαπόμπευση.



Σύμφωνα με φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, πολλοί από τους φερόμενους ως δράστες είχαν ζωγραφισμένα στο πρόσωπό τους μουστάκια γάτας, ενώ στο μέτωπό τους ήταν γραμμένη με μαρκαδόρο η ισπανική λέξη για τον «κλέφτη».

Mexico has a real-life ‘Batman of Lagos de Moreno’ hunting down thieves at night pic.twitter.com/q8XgDgLReR — Interesting things (@awkwardgoogle) June 29, 2026

Μάλιστα, ο αυτόκλητος τιμωρός —τον οποίο τα μέσα ενημέρωσης αποκαλούν «Μπάτμαν του Λάγος ντε Μορένο»— φροντίζει να αφήνει τις κλεμμένες μηχανές ακριβώς δίπλα στους ακινητοποιημένους άνδρες, ως αποδεικτικό στοιχείο του εγκλήματός τους.



Σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις, δύο άνδρες βρέθηκαν δεμένοι πλάτη-πλάτη σε μια κολώνα, έχοντας πάνω από τα κεφάλια τους μια ροζ πινακίδα. Παρά την αποθέωση που γνωρίζει ο «Μπάτμαν» από μερίδα των πολιτών, η αστυνομία αντιμετωπίζει τους δεμένους άνδρες ως θύματα και προσπαθεί να συλλάβει τον τιμωρό.

Οι αρχές κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τους υπόπτους, οι οποίοι έφεραν ελαφρά τραύματα, ενώ παραμένει άγνωστο αν θα διωχθούν για τις κλοπές.



Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμία σύλληψη, όμως οι αστυνομικοί έχουν ήδη ταυτοποιήσει δύο ύποπτα οχήματα που φαίνεται να συνδέονται με τις πρωτοφανείς αυτές επιθέσεις αυτοδικίας, σύμφωνα με την New York Post.