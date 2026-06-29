Νεότερα στοιχεία έρχονται στο φως από τη Γερμανία για το αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς στο Στάντε της Κάτω Σαξονίας, όπου πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν.

Ενώ οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο κέντρο της πόλης και για έναν συλληφθέντα, γερμανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πλέον ότι οι αρχές έχουν προχωρήσει σε δύο συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως δράστης των πυροβολισμών.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος για τον πληθυσμό, αν και οι συνθήκες της επίθεσης και το κίνητρο παραμένουν άγνωστα.

Germany Stade (Lower Saxony) – Police and rescue services are conducting a major operation in Stade on Monday afternoon! Two helicopters are circling over the city center. A police spokesperson confirmed that there are five fatalities. pic.twitter.com/bRFAOasJYq — Ashish rai (@journorai) June 29, 2026

Οι πυροβολισμοί έπεσαν σε δομή νεολαίας/πρόνοιας

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες που επικαλούνται γερμανικά ΜΜΕ, οι θανατηφόροι πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε δομή νεολαίας/πρόνοιας στο Στάντε.

Η δομή φέρεται να φιλοξενεί μητέρες-παιδιά, δηλαδή πρόκειται για χώρους υποστήριξης και διαμονής για μητέρες με παιδιά ή νεαρές γυναίκες που χρειάζονται προστασία και φροντίδα.

Το στοιχείο αυτό δίνει ακόμη πιο δραματική διάσταση στην υπόθεση, καθώς το περιστατικό δεν σημειώθηκε σε δημόσιο δρόμο ή σε τυχαίο χώρο, αλλά σε περιβάλλον κοινωνικής φροντίδας.

Προς το παρόν, οι γερμανικές αρχές δεν έχουν δώσει λεπτομέρειες για την ταυτότητα των θυμάτων, τη σχέση τους με τη δομή ή το αν ανάμεσα στους τραυματίες υπάρχουν ανήλικοι.

Πέντε ενήλικες νεκροί, αρκετοί τραυματίες

Οι νεότερες αναφορές κάνουν λόγο για πέντε ενήλικες νεκρούς.

Παράλληλα, αρκετοί άνθρωποι φέρονται να έχουν τραυματιστεί, ορισμένοι εκ των οποίων σοβαρά.

Η ακριβής κατάσταση των τραυματιών δεν είχε γίνει γνωστή μέχρι τις τελευταίες ενημερώσεις, ενώ οι αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει στοιχεία για την ηλικία ή την ταυτότητα των θυμάτων.

Αστυνομία και διασώστες έσπευσαν στο σημείο με ισχυρές δυνάμεις, ενώ η περιοχή γύρω από την Dankersstraße αποκλείστηκε για λόγους ασφαλείας.

Από «δυναμική κατάσταση» σε άρση κινδύνου

Αρχικά, η αστυνομία έκανε λόγο για «εν εξελίξει κατάσταση» και κάλεσε τους κατοίκους να αποφεύγουν την περιοχή. Οι εικόνες από το σημείο έδειχναν μεγάλη κινητοποίηση, με περιπολικά, ασθενοφόρα και ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας στο κέντρο της πόλης. Λίγη ώρα αργότερα, η αστυνομία ενημέρωσε ότι δεν υφίσταται πλέον κίνδυνος για τον πληθυσμό.

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με τη σύλληψη των υπόπτων, χωρίς όμως να έχει διευκρινιστεί ακόμη ο ακριβής ρόλος καθενός από τους δύο συλληφθέντες.

Άγνωστο το κίνητρο

Το μεγάλο ερώτημα παραμένει το κίνητρο της επίθεσης. Μέχρι στιγμής, οι γερμανικές αρχές δεν έχουν ανακοινώσει εάν πρόκειται για οικογενειακή υπόθεση, προσωπική διαφορά, επίθεση μέσα στη δομή ή περιστατικό με άλλο υπόβαθρο.

Δεν έχει επίσης διευκρινιστεί ποια ήταν η σχέση του φερόμενου δράστη με τα θύματα ή με τη δομή όπου σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι αστυνομικές αρχές συλλέγουν καταθέσεις, εξετάζουν τον χώρο και προσπαθούν να ανασυνθέσουν τα λεπτά πριν και μετά την επίθεση.

Το Στάντε είναι πόλη της Κάτω Σαξονίας, δυτικά του Αμβούργου, με περίπου 50.000 κατοίκους. Η είδηση της αιματηρής επίθεσης έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, καθώς το περιστατικό σημειώθηκε σε κεντρικό σημείο της πόλης και σε χώρο που συνδέεται με κοινωνική μέριμνα.