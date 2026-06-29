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Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στο κέντρο της πόλης Στάντε της Κάτω Σαξονίας, όπου, σύμφωνα με την αστυνομία, πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό με πυροβολισμούς.

Έχει ήδη συλληφθεί ένα άτομο, ενώ τα κίνητρα παραμένουν ασαφή.