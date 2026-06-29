Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στο κέντρο της πόλης Στάντε της Κάτω Σαξονίας, όπου, σύμφωνα με την αστυνομία, πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό με πυροβολισμούς.
Έχει ήδη συλληφθεί ένα άτομο, ενώ τα κίνητρα παραμένουν ασαφή.
+++ACHTUNG – Polizeieinsatz in der Dankersstraße in Stade+++— Polizeidirektion Lüneburg (@Polizei_LG) June 29, 2026
Derzeit kommt es in Stade zu einer polizeilichen Einsatzlage. Meidet den Bereich weiträumig!
Einsatzbegleitende Informationen erhaltet ihr auf dem WhatsApp-Kanal der Polizei Stade unter:https://t.co/LeoOTiCZOz pic.twitter.com/12fvSVxH8I