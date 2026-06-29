Η Ήρα, η Κ9 διασώστρια υγρού στοιχείου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, έκανε επίδειξη για το Newsbeast, δείχνοντας πώς μπορεί να βοηθήσει σε μια επιχείρηση διάσωσης ανθρώπου που κινδυνεύει στο νερό.

Στο σενάριο της άσκησης, ο ναυαγοσώστης Ερμής Ευθυμίου υποδύθηκε ένα άτομο που πνίγεται. Με το σύνθημα του εκπαιδευτή της, Γιάννη Ζώτου, η Ήρα μπήκε στο νερό, πλησίασε το «θύμα» και γύρισε την πλάτη της, ώστε εκείνος να πιαστεί από το ειδικό ναυαγοσωστικό σαμαράκι που φορά.

Στη συνέχεια, η σκυλίτσα τον ρυμούλκησε προς την ακτή, όπου ολοκληρώθηκε η διαδικασία της διάσωσης με τη συνδρομή του διασώστη.

Όπως εξήγησε ο Γιάννης Ζώτος, εκπαιδευτής Κ9 και διασώστης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, τα διασωστικά σκυλιά μπορούν να αντιληφθούν ένα περιστατικό μέσα από την ένταση και τις κινήσεις ενός ανθρώπου που βρίσκεται σε κίνδυνο. Σε περίπτωση που το θύμα δεν έχει τις αισθήσεις του, ο σκύλος μπορεί να το προσεγγίσει και να το τραβήξει προς ασφαλές σημείο, πιάνοντάς το από ρούχο, χέρι ή άλλο σημείο του σώματος.

Η Ήρα δεν δραστηριοποιείται μόνο στο υγρό στοιχείο. Σύμφωνα με τον εκπαιδευτή της, είναι εκπαιδευμένη και για έρευνες σε χαλάσματα, σε χιονισμένα πεδία και για τον εντοπισμό αγνοουμένων. Ο ίδιος ανέφερε ότι, στα πρώτα της βήματα, είχε βοηθήσει στον εντοπισμό τριών παιδιών κοντά σε παραλία, τα οποία είχαν υποστεί ηλίαση.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έχει ήδη ξεκινήσει την εκπαίδευση ακόμη δύο σκύλων Λαμπραντόρ, οι οποίοι, ανάλογα με την κλίση και την εκπαίδευσή τους, ενδέχεται να αξιοποιηθούν και σε επιχειρήσεις στο νερό.