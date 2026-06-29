Ο Ματιέ Βαλμπουενά δεν είναι ακόμα έτοιμος να αποσυρθεί από την ενεργό δράση και θα συνεχίσει την καριέρα του σε ομάδα του εξωτερικού.

Ο Γάλλος μέσος, ο οποίος τον Σεπτέμβριο κλείνει τα 42, σύμφωνα με δημοσιεύματα από το εξωτερικό φέρεται να συμφώνησε με την Σάντα Λουσία, ομάδα της δεύτερης κατηγορίας της Μάλτας.

Ο Βαλμπουενά με τον Ολυμπιακό κατέκτησε τρία πρωταθλήματα και ένα κύπελλο Ελλάδας. Το 2024 επέστρεψε στην Ελλάδα και αγωνίστηκε στην Athens Kallithea και γύρισε ξανά στον Ολυμπιακό για να φορέσει και πάλι τα «ερυθρόλευκα» με τη δεύτερη ομάδα.

Την περασμένη σεζόν στον Ολυμπιακό Β’ μέτρησε 11 εμφανίσεις, 3 γκολ και 4 ασίστ στην Super League 2. Στη μεγάλη του καριέρα έχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Λιόν, Μαρσέιγ, Φενέρμπαχτσε, Καλλιθέα και Απόλλωνα Λεμεσού, ενώ είχε και 52 εμφανίσεις με 8 γκολ στην Εθνική Γαλλίας.