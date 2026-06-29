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«Να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες των λιμενικών Αρχών. Πρόληψη και προσοχή. Ιδιαίτερα όταν στη θάλασσα βρίσκονται παιδιά», αναφέρει, σε ανάρτησή του στο LinkedIn, ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, με αφορμή τη διάσωση ενός 5χρονου στη Λήμνο, το οποίο παρασύρθηκε με φουσκωτό στρώμα λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούσαν στην περιοχή.

Ο υπουργός Ναυτιλίας εξήρε την άμεση επέμβαση των στελεχών του Λιμενικού Σώματος, οι οποίοι διέσωσαν το παιδί, επισημαίνοντας παράλληλα ότι τα φουσκωτά στρώματα, τα σωσίβια-παιχνίδια, τα φουσκωτά βαρκάκια και οι σανίδες SUP μπορεί να αποδειχθούν ιδιαίτερα επικίνδυνα όταν οι καιρικές συνθήκες επιδεινώνονται ή οι άνεμοι ενισχύονται.

Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση για αυξημένη προσοχή κατά τη διάρκεια των θερινών δραστηριοτήτων στη θάλασσα.