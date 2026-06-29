Ένα δραματικό βίντεο καταγράφει τις στιγμές που η 75χρονη γυναίκα πηδά από μπαλκόνι πρώτου ορόφου που φλέγεται στην Καλλιθέα το μεσημέρι της Κυριακής 28/6. Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι διέμενε στο σπίτι και η γυναίκα πήδηξε από το μπαλκόνι για να σωθεί.

«Να είναι καλά τα παιδιά που βάλανε τα χέρια τους και με σώσανε. “Πήδα, πήδα”, μου λέγανε. Και με κρατήσανε και πήδηξα», δήλωσε η γυναίκα, η οποία πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, όπου μεταφέρθηκε μετά τον εφιάλτη που έζησε.

«Ούτε ξέρω πώς πήρε φωτιά, από την είσοδο. Και άνοιξα την πόρτα και γέμισε το σπίτι», απάντησε όταν ρωτήθηκε σχετικά.

Την ώρα της φωτιάς το ζευγάρι κοιμόταν και ειδοποιήθηκε από γείτονα που διέμενε σε διπλανή πολυκατοικία, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Ο ηλικιωμένος άνδρας κατάφερε να διαφύγει κατεβαίνοντας από μία εξωτερική σκάλα που βρίσκεται στο πίσω μέρος της αυλής.

Η σύζυγός του εγκλωβίστηκε στο σπίτι, βγήκε στο μπαλκόνι και άρχισε να καλεί σε βοήθεια. Γείτονες την παρότρυναν να πηδήξει από το μπαλκόνι για να σωθεί. Έτσι και έκανε, με αποτέλεσμα να πέσει στα χέρια ενός νεαρού κατοίκου της περιοχής και ενός διανομέα που περνούσε από το σημείο. «Βλέπω τη γιαγιά να φωνάζει βοήθεια και σταματάω με το μηχανάκι και λέω: “Πήδα γιαγιά κάτω, πήδα θα σε πιάσω”. Και έρχεται και ένα παλικάρι μαζί μου. Και με άκουσε η γιαγιά. Και την πιάνουμε μαζί με το παλικάρι τη γιαγιά. Αυτό ήταν», δήλωσε ο διανομέας.

Η 75χρονη αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, από το οποίο πήρε στη συνέχεια εξιτήριο.

Σημειώνεται πως για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες, 7 οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

«Δεν μένουμε μέσα σε οικία που έχει ξεσπάσει πυρκαγιά. Το πρώτο πράγμα που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να βγούμε. Και φυσικά οι υπόλοιποι που είμαστε σε θέση να το κάνουμε να ενημερώσουμε την Αστυνομία και την Πυροσβεστική. Δεν ξέρω αν εκείνη τη στιγμή που συμβαίνει αυτό (σ.σ. η γυναίκα πηδάει από το μπαλκόνι) αν είχε ενημερωθεί η Πυροσβεστική και η Αστυνομία. Γιατί είναι τα πρώτα λεπτά ουσιαστικά», σημείωσε σε δηλώσεις της στο Mega η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.