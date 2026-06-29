Στο πένθος έχει βυθιστεί η Καλαμπάκα μετά το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 28/6 στον παλιό δρόμο Βασιλικής-Θεόπετρας, λίγο πριν από τη διχάλα των Αγίων Θεοδώρων.

Όπως μεταδίδει το ekalampaka.gr οδηγός ολοκλήρωσε την εργασία του αργά το βράδυ του Σαββάτου και στη συνέχεια μετέβη στη Θεόπετρα, όπου παρέλαβε τον 22χρονο φίλο του. Οι δύο τους κατευθύνθηκαν στη Βασιλική προκειμένου να παραλάβουν ένα δέμα.

Κατά την επιστροφή τους, γύρω στις 3 τα ξημερώματα, κινούμενοι στον παλιό δρόμο Βασιλικής-Θεόπετρας, λίγο πριν από τη διχάλα προς τους Αγίους Θεοδώρους, το όχημα, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε παλιά ξύλινη, μη ηλεκτροδοτούμενη κολώνα της ΔΕΗ.

Από τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, το όχημα δίπλωσε από την πλευρά του συνοδηγού, με αποτέλεσμα ο 22χρονος να χάσει ακαριαία τη ζωή του, ενώ ο οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, όπου νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία, η οποία εξετάζει όλα τα στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.