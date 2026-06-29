Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη με τη συμμετοχή του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, του υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου και της διοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινας Τσαγγάρη (από την πλευρά της κυβέρνησης) και των προέδρων του ΣΕΒ Σπύρου Θεοδωρόπουλου, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων Γιάννη Γιώτη και του γενικού διευθυντή της ένωσης σουπερμάρκετ Ελλάδας Απόστολου Πεταλά.

Για το αποτέλεσμα της σύσκεψης θα γίνουν δηλώσεις στις 14:00 στο υπουργείο Ανάπτυξης από τον κ. Θεοδωρικάκο.