Ο αγώνας της Πορτογαλίας εναντίον Κολομβίας είναι επίσημα ο πιο περιζήτητος ως προς τη φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Για το παιχνίδι των Πορτογάλων με τους Κολομβιανούς πάνω από 5 εκατομμύρια άνθρωποι προσπάθησαν να αγοράσουν εισιτήρια τις πρώτες 24 ώρες. Εκτός αυτού τα εισιτήρια μεταπώλησης κόστισαν πάνω από 6.000 δολάρια.

Το παιχνίδι που διεξήχθη στο Μαϊάμι (και έληξε 0-0) συγκέντρωσε ιστορικά υψηλή ζήτηση εισιτηρίων. Έκρινε την πρωτιά στον 11ο όμιλο του Μουντιάλ 2026, είχε και τεράστιο εμπορικό ενδιαφέρον ενώ ξεκάθαρα έπαιζε ρόλο και η λάμψη του Κριστιάνο Ρονάλντο.