Ο νέος Αυτοδιοικητικός Κώδικας, ένα σημαντικό νομοθέτημα με θετικές αλλαγές που αφορούν τα ακίνητα και τους ιδιοκτήτες τους, αλλά και με πτυχές που τους προβληματίζουν, ψηφίστηκε στη Βουλή και οδεύει για δημοσίευση.

Από τα έως σήμερα γνωστά, οι κυριότερες αλλαγές σε σχέση με τα ισχύοντα είναι οι εξής:

1. Το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) που βαρύνει τους ιδιοκτήτες και ο Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων που βαρύνει τους χρήστες των κτιρίων (ενοικιαστές), ενοποιούνται στο νέο Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης (ΤΤΑ), με φορολογικό συντελεστή 0,30 – 0,70 ‰. Το Τέλος αυτό από 1.1.2027 θα εισπράττεται μέσω των λογαριασμών ενέργειας. Αν καταβληθεί από τον ενοικιαστή, θα αφαιρείται από το καταβαλλόμενο μίσθωμα, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά στη σύμβαση μίσθωσης.

2. Το Τέλος Καθαριότητας και Φωτισμού (ΤΚΦ) για τα κενά και μη ρευματοδοτούμενα ακίνητα, υπολογίζεται από την οικονομική υπηρεσία του δήμου στο ένα δέκατο (1/10) εκείνου που θα όφειλαν εάν διέθεταν παροχή ηλεκτρικού ρεύματος:

για στεγασμένους χώρους που δεν διαθέτουν ηλεκτρική εγκατάσταση και δεν τελούν σε χρήση, για ακίνητα τα οποία διαθέτουν ηλεκτροδότηση, η οποία διακόπτεται και εκείνα είναι κενά.

Η ένταξη στον μειωμένο συντελεστή γίνεται αυτοδικαίως, από την ημερομηνία διακοπής της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, για την οποία ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.) ή ο υπόχρεος ενημερώνει αμελλητί τον οικείο δήμο, η αρμόδια υπηρεσία του οποίου πραγματοποιεί τη μετάπτωση εντός ενός (1) μηνός από τη γνωστοποίηση.

3. Απαλλάσσεται από το νέο Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης το «δικαίωμα υψούν», ένα απαξιωμένο πλέον από την πολεοδομική μας νομοθεσία δικαίωμα, άνευ πλέον ουσιαστικής αξίας στις περισσότερες περιπτώσεις.

4. Οι μισθώσεις ιδιωτικών ακινήτων προς τους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας θα έχουν διάρκεια έως 12 έτη, και αν οι Δήμοι ή οι Περιφέρειες επιθυμούν τη συνέχισή τους, θα μπορούν να τις παρατείνουν επί έως 12 ακόμη έτη με απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του Δημοτικού ή Περιφερειακού Συμβουλίου, αν ο εκμισθωτής συναινέσει ρητά στους προτεινόμενους με την απόφαση όρους της παράτασης.

5. Είσπραξη των δημοτικών τελών επί ακινήτων με «άλλους τρόπους». Μέτρο της τελευταίας στιγμής κατά την ψήφιση του Κώδικα, με σοβαρές όμως συνέπειες σε βάρος των ιδιοκτητών αλλά και των Δήμων, ήταν η προσθήκη της δυνατότητας μελλοντικής αντικατάστασης του από δεκαετίες ισχύοντος συστήματος συνείσπραξης των δημοτικών τελών επί ακινήτων με τους λογαριασμούς ενέργειας, με «άλλους τρόπους» είσπραξης, που δεν προσδιορίζονται στο νόμο και ενδέχεται να συμπεριλαμβάνουν τη χρέωση και καταβολή τους μέσω ειδικής πλατφόρμας του Δήμου, της ΚΕΔΕ ή και της ΑΑΔΕ. Με το μέτρο αυτό:

Στα ιδιοκατοικούμενα και ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα, οι (συνεπείς στις πληρωμές τους) ιδιοκτήτες τους θα προσθέσουν στις μηνιαίες υποχρεώσεις τους μια παραπάνω διαδικασία καταβολής, ενώ αυτό έως τώρα γινόταν αυτομάτως με την πληρωμή του λογαριασμού ενέργειας.

Στα ενοικιαζόμενα όμως ακίνητα θα πρέπει η χρέωση των τελών να γίνεται οπωσδήποτε στο ΑΦΜ των πραγματικών οφειλετών που είναι οι χρήστες των κτιρίων, δηλαδή οι ενοικιαστές τους. Αν επιλεγεί να γίνεται η χρέωση των τελών αυτών στα ΑΦΜ των ιδιοκτητών, οι οποίοι θα πρέπει να καταβάλουν τα τέλη εξ ιδίων και στη συνέχεια να τα διεκδικούν δικαστικά από τους ενοικιαστές τους, αυτό θα είναι ένας ακόμη σοβαρός λόγος αποθάρρυνσης και αποτροπής των ιδιοκτητών από το να ενοικιάζουν τα ακίνητά τους, με αυτονόητες δυσμενείς συνέπειες στον τομέα της προσφοράς κατοικιών για εκμίσθωση.

Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα της ΠΟΜΙΔΑ, Τάσο Βάππα, που μίλησε στο ΕΡΤnews, η εφαρμογή του μέτρου θα αποτελεί επιλογή κάθε δήμου και δεν θα είναι υποχρεωτική.

Όπως ανέφερε, οι δήμοι αποκτούν πλέον τη δυνατότητα να εισπράττουν μόνοι τους τα δημοτικά τέλη, εφόσον το επιλέξουν, διαφορετικά θα μπορούν να συνεχίσουν να τα εισπράττουν μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας, όπως συμβαίνει σήμερα.

Ο γενικός γραμματέας της ΠΟΜΙΔΑ εκτίμησε ότι η συντριπτική πλειονότητα των δήμων της χώρας δύσκολα θα επιλέξει να εφαρμόσει το νέο σύστημα, καθώς δεν διαθέτει τον απαραίτητο εισπρακτικό μηχανισμό ούτε την απαιτούμενη οργανωτική υποδομή για τη διαχείριση των οφειλών.

Παράλληλα, εξέφρασε προβληματισμό για τις συνέπειες που μπορεί να προκύψουν στις μισθώσεις ακινήτων. Όπως εξήγησε, τα δημοτικά τέλη βαρύνουν τον χρήστη του ακινήτου, είτε πρόκειται για τον ιδιοκτήτη όταν κατοικεί ο ίδιος στο ακίνητο είτε για τον ενοικιαστή όταν το ακίνητο είναι μισθωμένο.

Ο κ. Βάππας σημείωσε ότι, εφόσον τα δημοτικά τέλη αποσυνδεθούν από τον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος, υπάρχει ο κίνδυνος αρκετοί ενοικιαστές να επιλέγουν να εξοφλούν μόνο το ηλεκτρικό ρεύμα και να αφήνουν απλήρωτα τα δημοτικά τέλη. Αυτό, όπως υποστήριξε, ενδέχεται να δημιουργήσει πρόσθετα προβλήματα στους ιδιοκτήτες, οι οποίοι θα αναγκάζονται να αναζητούν την είσπραξη ακόμη μίας οφειλής από τους μισθωτές τους, γεγονός που θα μπορούσε να τους καταστήσει πιο επιφυλακτικούς απέναντι στις νέες μισθώσεις.