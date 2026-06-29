Υπογράφει ο Γιόβιτς

Ευχάριστα νέα αναμένεται να έχει εντός της εβδομάδας η ΑΕΚ για τους οπαδούς της σε ό,τι αφορά τον Γιόβιτς. Οι συζητήσεις με τον Σέρβο φορ για την ανανέωση του συμβολαίου του πήγαν από την αρχή καλά, είναι κοινή επιθυμία άλλωστε να συνεχίσουν μαζί, και όλα δείχνουν ότι τις επόμενες μέρες το θέμα θα κλείσει και τυπικά. Με την προοπτική της συμμετοχής στο Champions League να αποτελεί ακόμη έναν λόγο για να παραμείνει στην Ελλάδα ο Γιόβιτς, το μόνο που απομένει πλέον είναι η υπογραφή και η ανακοίνωση της ΠΑΕ.

Κλείνει χαφ η ΑΕΚ

Στόχος της ΑΕΚ ήταν μέσα στον Ιούνιο να κλείσει το θέμα της ανανέωσης του Γιόβιτς και ακόμη μία μεταγραφή μετά τον Ζούμπκοφ και έτσι θα γίνει. Μπορεί να μη διαρρέει όνομα, όπως συμβαίνει πάντα με τον Ριμπάλτα αν δεν έχει κλείσει 100% ο παίκτης, στη Νέα Φιλαδέλφεια όμως τα χαμόγελα δίνουν και παίρνουν και πιστεύουν ότι μέσα στην εβδομάδα θα είναι σε θέση να ανακοινώσουν τον νέο παίκτη, τον νέο χαφ που θα προστεθεί στο ρόστερ. Τις προηγούμενες μέρες έπαιζε το όνομα του Μπαρίνοφ που όντως αρέσει στον Νίκολιτς, δεν είναι σίγουρο όμως ότι αυτός είναι ο βασικός στόχος.

Και Κάρμο και Πιρόλα

Στην Ελλάδα είναι ο Κάρμο για να υπογράψει στον Ολυμπιακό και στην Ελλάδα αναμένεται να παραμείνει και ο Πιρόλα, παρά το ενδιαφέρον από Ιταλία. Η Κόμο, η οποία θα παίξει στο Champions League, είναι μία από τις ομάδες που ενδιαφέρονται για τον Ιταλό στόπερ και έχει τη δυνατότητα να προσφέρει καλά λεφτά, στον Πειραιά όμως το πλάνο δεν προβλέπει αποχώρηση του Πιρόλα, παρά την επιστροφή του Κάρμο. Στόχος είναι να παραμείνει ο Ιταλός στόπερ και να ενισχυθεί έτσι σημαντικά η αμυντική γραμμή με την επιστροφή του Ανγκολέζου.

Προχωράει για Ντουάρτε

Με το θέμα του Σμαΐλοβιτς να μην προχωράει λόγω των απαιτήσεων της Σάντεφιορντ, στον Ολυμπιακό δίνουν μεγαλύτερο βάρος στην περίπτωση του Ντουάρτε. Ο Πορτογάλος μένει ελεύθερος από τη Χετάφε και στον Πειραιά τον καλοβλέπουν, έχοντας μπει σε συζητήσεις μαζί του. Για να κλείσει η μεταγραφή θα πρέπει οι ερυθρόλευκοι να του δώσουν το 1,5 εκατ. ευρώ ετησίως που ζητάει ο παίκτης και τις επόμενες μέρες θα φανεί αν όντως υπάρχει αυτή η διάθεση ή αν θα προκύψει κάποιο άλλο όνομα. Αυτή τη στιγμή πάντως το κλίμα είναι θετικό για τον Ντουάρτε στον Πειραιά.

Μόνο για NBA το buy out

Αλλαγή δεδομένων υπάρχει στο θέμα του Μπόνγκα, του Γερμανού φόργουορντ της Παρτιζάν που αρέσει στον Παναθηναϊκό αλλά και στον Ολυμπιακό. Το buy out ύψους 750.000 ευρώ ισχύει τελικά μόνο για το NBA και όχι για τις ομάδες της Euroleague, άρα οι πράσινοι, οι οποίοι ενδιαφέρονται περισσότερο, θα πρέπει να μπουν σε διαπραγματεύσεις με τους Σέρβους και να συμφωνήσουν σε ένα ποσό. Δεν αποκλείεται η διοίκηση της Παρτιζάν να προσπαθήσει να δυσκολέψει τον Παναθηναϊκό καθώς οι σχέσεις με τον Ομπράντοβιτς δεν είναι καλές, αν όμως ο Ζοτς ζητήσει οριστικά την απόκτηση του Μπόνγκα ο Γιαννακόπουλος θα κάνει… εύκολες τις διαπραγματεύσεις.