Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ παρά το ενδιαφέρον της Λιόν ήταν κανονικά στον Ρέντη για την πρώτη συγκέντρωση του συλλόγου.

Οι Νταβίντ Κάρμο και Ρόμαν Γιάρεμτσουκ ήταν από τα πρόσωπα που ξεχώρισαν στην πρώτη του Ολυμπιακού στον Ρέντη, όπου ήταν και πιτσιρικάδες όπως ο στόπερ Κουτσίδης. Για τον Ουκρανό υπάρχει φυσικά το ενδιαφέρον της Λιόν. Σε αυτό το διάστημα έχουν άδεια οι διεθνείς παίκτες της ομάδας όπως οι Τζολάκης, Μουζακίτης και Μπρούνο.

Οι Πειραιώτες θα ξεκινήσουν προπονήσεις στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στο Βάαρντλίνγκεν της Ολλανδίας από τις 3 Ιουλίου και έπειτα. Το 2ο στάδιό τους στην Ολλανδία θα είναι στο διάστημα 15 -25 Ιουλίου.