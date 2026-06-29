Ο Νταβίντ Κάρμο επέστρεψε στην Ελλάδα τα ξημερώματα της Δευτέρας (29/06), προκειμένου να ολοκληρώσει και τυπικά τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.

Ο Πορτογαλοανγκολέζος κεντρικός αμυντικός, που αποτελεί ιδιαίτερα αγαπητό πρόσωπο για τους φίλους των «ερυθρόλευκων», ετοιμάζεται να φορέσει για τρίτη φορά τη φανέλα της ομάδας του Πειραιά. Κατά την πρώτη του παρουσία στον σύλλογο συνέβαλε στην κατάκτηση του Conference League, ενώ κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο δεν ήταν λίγοι οι φίλαθλοι που έσπευσαν να τον υποδεχθούν και να φωτογραφηθούν μαζί του.

Παράλληλα, σήμερα πραγματοποιείται η πρώτη συγκέντρωση των παικτών ενόψει της έναρξης της καλοκαιρινής προετοιμασίας για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ακολουθήσουν και οι αφίξεις των Στάνιτς και Ρόκα.