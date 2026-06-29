Σοβαρό περιστατικό με βρέφος μόλις 11 μηνών σημειώθηκε στην Κρήτη, όταν το παιδί κατάπιε ελατήριο από στυλό, κάτω από συνθήκες που, σύμφωνα με τις πληροφορίες, συνέβησαν ενώ διέφυγε για λίγο της προσοχής των γονιών του.

Το συμβάν προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων Αρχών, με το βρέφος να μεταφέρεται αρχικά στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων ιατρικών φροντίδων.

Έπειτα από την αξιολόγηση της κατάστασής του, οι γιατροί έκριναν ότι απαιτούνταν η διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), όπου ανέλαβε την αντιμετώπιση του περιστατικού η ΩΡΛ Κλινική.

Οι γιατροί κατάφεραν να αφαιρέσουν με επιτυχία το ελατήριο, παρότι η επέμβαση πραγματοποιήθηκε σε ημέρα που το νοσοκομείο δεν εφημέρευε. Ευτυχώς, η περιπέτεια του μικρού παιδιού είχε αίσιο τέλος, καθώς πλέον είναι καλά στην υγεία του.