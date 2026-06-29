Το φαινόμενο της ανθρωποφαγίας και η έλλειψη παραγωγής πρωτογενούς περιεχομένου αποτελούν τους βασικούς λόγους για τους οποίους δοκιμάζεται σήμερα η ελληνική τηλεόραση, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή του.

Αφορμή για την τοποθέτηση του παρουσιαστή στάθηκε η προβολή ενός βίντεο με δηλώσεις του Γιώργου Αυτιά, ο οποίος άσκησε έντονη κριτική στην τρέχουσα κατάσταση των Μέσων αναφέροντας: «Η τηλεόραση είναι στα κάτω της, διότι ξεκινάς το πρωί, βλέπεις μια ληστεία, ο ένας αντιγράφει τον άλλον, λείπει η ερευνητική δημοσιογραφία. Ό,τι γράφουνε τα κολοκύθια στο κινητό, ό,τι ακούνε χωρίς να το ελέγξουνε, το λένε. Δεν το κάνουν όλοι; Οι καλές εκπομπές γι’ αυτό κρατάνε τα νούμερά τους».

Η κριτική για «κομπλεξισμό» και η απουσία ευγενούς ανταγωνισμού

Σχολιάζοντας τη συγκεκριμένη δήλωση, ο παρουσιαστής εστίασε στον τρόπο με τον οποίο τα αντίπαλα τηλεοπτικά προγράμματα διαχειρίζονται τα λάθη των συναδέλφων τους, αντί να αναγνωρίζουν τις επιτυχίες τους. Έφερε μάλιστα ως παράδειγμα τη σχέση του Γιώργου Αυτιά με τον Γιώργο Παπαδάκη για να περιγράψει την ορθή συναδελφική στάση, προτού περάσει σε σκληρή γλώσσα για το παρόν status quo.

«Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει αυτό που περιγράφει, ότι υπάρχει ένας ευγενής ανταγωνισμός, γιατί αυτό είπε: Κάποια στιγμή έκανε μια επιτυχία ο Παπαδάκης, το αναγνώρισα, και εγώ προσπάθησα να κάνω μια μεγαλύτερη επιτυχία. Αυτός είναι ένας ευγενής ανταγωνισμός. Προφανώς μια εκπομπή θέλει να ανταγωνιστεί ευγενώς την άλλη, όμως να αναγνωρίσει την επιτυχία του άλλου. Δηλαδή να βγεις και να πεις ότι παιδιά, η τάδε εκπομπή έκανε κάτι καλό».

Περιγράφοντας τις τρέχουσες πρακτικές που ακολουθούνται στη σύγχρονη ελληνική τηλεόραση, ο Γιώργος Λιάγκας υπογράμμισε τη στόχευση που υπάρχει πίσω από την αρνητική κριτική:

«Ξέρεις πού έχουν καταντήσει οι εκπομπές; Εμείς δεν το κάνουμε ευτυχώς, το κάνουν όμως όλες οι άλλες. Ψάχνουν να βρούνε το στραβό του λεπτού που θα γίνει. Μέσα σε 3 ώρες εκπομπή, μέσα σε μια σεζόν, θα γίνουν τρία στραβά. Και το πιάνουν, το βάζουν και σου λένε αυτό είναι, αυτό είναι, αυτό είναι, αυτό είναι. Αυτή είναι η πρόθεση των κακών ανθρώπων.

Δηλαδή ο σωστός άνθρωπος θα πει: Παιδιά, αυτή η εκπομπή που έχει κάνει τα τόσα καλά, έχει κάνει κι αυτό το κακό. Άρα μακάρι να μην το ξανακάνει. Εδώ τι λένε; Αρνούνται όλα τα καλά και λένε αυτή η εκπομπή είναι αυτό το κακό μόνο, δείτε, μην τη βλέπετε γιατί είναι αυτό το κακό. Αυτός είναι ο κομπλεξισμός για τον οποίο μιλάω.

Και δυστυχώς, με αυτούς τους πρωταγωνιστές που μένουν στην τηλεόραση, δεν βλέπω χαΐρι. Δεν βλέπω χαΐρι. Εγώ είπα παιδιά, να βρούμε όλοι άλλο παραγόμενο προϊόν, να μη σφαζόμαστε».

Τα βέλη στους YouTubers και η ανακύκλωση των social media

Στο επίκεντρο της ανάλυσής του βρέθηκε και η γενικότερη μετατόπιση του κοινού προς τις ψηφιακές πλατφόρμες, με τον ίδιο να σημειώνει τη φθορά του τηλεοπτικού προϊόντος λόγω της εξάρτησής του από το διαδίκτυο.

«Το θέμα είναι ότι δυστυχώς, σε αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο που ζούμε για την τηλεόραση, που αλλάζει πολύ η τηλεόραση –και το είχαμε πει, τώρα μην το ξαναλύσω γιατί εγώ λέω ότι το διαδίκτυο έφαγε την τηλεόραση, που είναι μια μεγάλη αλήθεια, και βγαίνουν τώρα οι YouTubers και λένε διάφορα. Okay, εντάξει, τα παιδάκια αυτά θα μεγαλώσουν και θα μάθουν κάποια στιγμή».

Παράλληλα, εξήγησε πώς η έλλειψη νέων ιδεών επηρεάζει άμεσα τη βιωσιμότητα των προγραμμάτων:

«Οι εκπομπές τι είναι; Μισή εκπομπή είναι τι έπαιξε το Instagram και άλλη μισή το TikTok –που το έχει φάει το Instagram το TikTok τώρα, το TikTok είναι πολύ ανώτερο από το Instagram– και η άλλη εκπομπή, μισή είναι πώς θα βρίσουμε τις άλλες εκπομπές. Αυτό είναι τηλεόραση πια; Και μετά λένε γιατί κόβονται οι εκπομπές στην τηλεόραση; Μα γι’ αυτό κόβονται. Αν εγώ κάθομαι, είμαι ο τηλεθεατής και βλέπω μια εκπομπή που παίζει μισή εκπομπή τι έπαιξε στο TikTok και την άλλη μισή εκπομπή να βρίζονται οι μισές εκπομπές, τι εκπομπή είναι αυτή; Άμα δεν παράγεις πρωτογενές υλικό…».