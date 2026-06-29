Τουλάχιστον 130 εκατομμύρια κάτοικοι στην Ευρώπη, στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της, αναμένεται να αντιμετωπίσουν κάποια στιγμή στη διάρκεια της σημερινής ημέρας θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου, ενώ ο αριθμός αυτός έχει μειωθεί σε σύγκριση με τους πάνω από 190 εκατομμύρια κατοίκους της Γηραιάς Ηπείρου που αφορούσε η πρόβλεψη αυτή χθες, Κυριακή.

Συνολικά οι μέγιστες θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου για πάνω από 269 εκατομμύρια κατοίκους στην Ευρώπη (πλην Τουρκίας), σε σύγκριση με τα πάνω από 380 εκατομμύρια χθες.

Η ανάλυση αυτή του AFP βασίζεται σε προβλέψεις της γερμανικής μετεωρολογικής υπηρεσίας και στις προβολές που είχαν γίνει το 2025 για τον ευρωπαϊκό πληθυσμό από το Joint Research Center, σε συνδυασμό με τα στοιχεία της αυστριακής μη κυβερνητικής οργάνωσης Klimadashboard.

Ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασίας σε Πολωνία, Ουγγαρία και Τσεχία

Η Πολωνία κατέρριψε επίσης το ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας της, με τους 40,5 βαθμούς Κελσίου να καταγράφονται στο Σούμπιτσε, στα σύνορα με τη Γερμανία. Η μέτρηση ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ των 40,2 βαθμών που είχε σημειωθεί το 1921, πριν από 105 χρόνια.

Η πολωνική υπηρεσία πολιτικής προστασίας απέστειλε προειδοποιητικά γραπτά μηνύματα στους πολίτες, καλώντας τους να αποφεύγουν την έκθεση στον ήλιο και τη σωματική καταπόνηση, να πίνουν άφθονο νερό και να φορούν καπέλο καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Σε πολλές πόλεις εγκαταστάθηκαν επίσης κουρτίνες νερού για την ανακούφιση των κατοίκων.

Στην Ουγγαρία καταγράφηκε νέο ρεκόρ για τη συγκεκριμένη ημερομηνία, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 40,7 βαθμούς στο Μπουντακαλάς, ξεπερνώντας τους 40 βαθμούς που είχαν σημειωθεί το Σάββατο.

Αντίστοιχα, η Τσεχία ανακοίνωσε νέο ιστορικό υψηλό στους 41,9 βαθμούς Κελσίου στην περιοχή Ντοκσάνι. Το υδρομετεωρολογικό ινστιτούτο της χώρας επεσήμανε το μεσημέρι της Κυριακής ότι οι θερμοκρασίες συνέχιζαν να αυξάνονται και ότι η μέγιστη τιμή δεν είχε ακόμη καταγραφεί.

Στη Σλοβακία, η υψηλότερη θερμοκρασία έφτασε τους 39,3 βαθμούς στην περιοχή Μούζλα, στα νοτιοδυτικά της χώρας, ενώ η Δανία είχε ήδη καταγράψει το Σάββατο την υψηλότερη θερμοκρασία από την έναρξη των μετρήσεων το 1874, με 36,6 βαθμούς βόρεια της Οντένσε.

Η Γαλλία μετρά ήδη εκατοντάδες επιπλέον θανάτους

Την ίδια στιγμή, η Γαλλία έχει αρχίσει να καταγράφει τις ανθρώπινες απώλειες που αποδίδονται στον καύσωνα.

Η εθνική υπηρεσία δημόσιας υγείας ανακοίνωσε ότι από τις 24 έως τις 27 Ιουνίου καταγράφηκαν 1.000 επιπλέον θάνατοι σε σχέση με τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούμενων μηνών. Οι Aρχές διευκρίνισαν ότι τα στοιχεία είναι προσωρινά και αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά.

Η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρήθηκε στους ανθρώπους που πέθαναν μέσα στα σπίτια τους, κυρίως στην περιφέρεια Ιλ-ντε-Φρανς, όπου ανήκουν το Παρίσι και τα προάστιά του. Η πλειονότητα των θυμάτων ήταν άτομα άνω των 65 ετών, ωστόσο επηρεάστηκαν και νεότερες ηλικίες.

Η υπηρεσία δημόσιας υγείας υπογράμμισε ότι η κατάσταση αναδεικνύει την ανάγκη λήψης μέτρων αλληλεγγύης προς ανθρώπους που είναι απομονωμένοι ή βιώνουν έντονη μοναξιά, ακόμα και σε ιδιαίτερα αστικοποιημένες περιοχές.

Ο γιατρός επειγόντων περιστατικών και βουλευτής του δεξιού κόμματος «Οι Ρεπουμπλικάνοι», Φιλίπ Ζιβέν, εκτίμησε ότι ο τελικός αριθμός των θυμάτων στη Γαλλία θα είναι πολύ υψηλός. Όπως ανέφερε, είναι πιθανό να υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που βρίσκονται σε κώμα ή έχουν χάσει τη ζωή τους μέσα στα σπίτια τους και δεν θα εντοπιστούν πριν από την επόμενη εβδομάδα.

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, δήλωσε ότι τα νοσοκομεία και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης θα συνεχίσουν να βρίσκονται υπό μεγάλη πίεση τις επόμενες ημέρες.

Από την πλευρά της, η επικεφαλής των Πρασίνων, Μαρίν Τοντελιέ, ζήτησε να διερευνηθούν πλήρως οι αιτίες του «πολύ υψηλού αριθμού θανάτων» και να εξαχθούν πολιτικά συμπεράσματα για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νινιές, ανακοίνωσε ότι τα ασθενοφόρα ανταποκρίθηκαν σε περισσότερες από 122.000 κλήσεις κατά τη διάρκεια της πιο έντονης φάσης του καύσωνα.