Ασύλληπτη οικογενειακή τραγωδία συγκλονίζει την Κύπρο, με τα δυο μικρά αγόρια, ηλικίας οκτώ και δέκα ετών, τα οποία εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε κλειδωμένο αυτοκίνητο, όπου φέρεται να είχαν αφεθεί για να κοιμηθούν.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, εκτιμάται ότι τα δύο παιδιά έπαιζαν, όταν κλειδώθηκαν μέσα στο όχημα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πιθανότατα από ασφυξία και εγκαύματα που προκλήθηκαν από την πολύωρη έκθεσή τους στον ήλιο.

Ο πατέρας των παιδιών, ηλικίας 30 ετών, και η 38χρονη μητριά τους, οι οποίοι εργάζονταν την ώρα που σημειώθηκε η τραγωδία, συνελήφθησαν από την αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων με την υποψία αμέλειας. Οι δύο τους οδηγήθηκαν στο δικαστήριο των Βάσεων στη Δεκέλεια, όπου εξετάζονται αιτήματα για την προσωρινή κράτησή τους. Η διαδικασία ξεκίνησε στις 11:00 το πρωί.

Σύμωνα με την cyprus mail οι αστυνομικές αρχές των Βρετανικών Βάσεων ενημερώθηκαν από πολίτη, ο οποίος ανέφερε ότι μέσα σε σταθμευμένο όχημα βρίσκονταν δύο παιδιά που φαίνονταν να έχουν χάσει τις αισθήσεις τους.

Τα σωστικά συνεργεία που έσπευσαν στο σημείο αναγκάστηκαν να σπάσουν τα τζάμια του αυτοκινήτου προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στα παιδιά. Στη συνέχεια, τα δύο αγόρια διακομίστηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό τους.

Σύμφωνα με το Reporter, ο κοινοτάρχης Ξυλοφάγου, Γιώργος Ιουλιανός, δήλωσε ότι τα δύο παιδιά είχαν μεταβεί στην Κύπρο από τη Βουλγαρία προκειμένου να επισκεφθούν τους γονείς τους, οι οποίοι εργάζονται στο νησί.

Αρχικές πληροφορίες ανέφεραν ότι ο πατέρας και η μητριά είχαν αφήσει τα παιδιά να κοιμηθούν μέσα στο αυτοκίνητο όσο εκείνοι εργάζονταν. Ωστόσο, τα νεότερα στοιχεία συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι τα δύο αγόρια ενδέχεται να είχαν εγκλωβιστεί στο όχημα ενώ έπαιζαν.

Οι έρευνες της Αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.