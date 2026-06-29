Βρισκόμαστε πλέον στη συναρπαστική Φάση των «32» του Μουντιάλ 2026, με τις κορυφαίες εθνικές ομάδες να μπαίνουν στη μάχη για την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Το πρόγραμμα της ΕΡΤ περιλαμβάνει μεγάλες αναμετρήσεις, δυνατά ζευγάρια και αγώνες που θα μεταδοθούν από τα κανάλια της, δίνοντας στους φιλάθλους τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν όλη τη δράση από τα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού.

Αναλυτικά το πρόγραμμα από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ & ΕΡΤ1: