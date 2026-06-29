Βρισκόμαστε πλέον στη συναρπαστική Φάση των «32» του Μουντιάλ 2026, με τις κορυφαίες εθνικές ομάδες να μπαίνουν στη μάχη για την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.
Το πρόγραμμα της ΕΡΤ περιλαμβάνει μεγάλες αναμετρήσεις, δυνατά ζευγάρια και αγώνες που θα μεταδοθούν από τα κανάλια της, δίνοντας στους φιλάθλους τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν όλη τη δράση από τα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού.
Αναλυτικά το πρόγραμμα από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ & ΕΡΤ1:
- ΔΕΥΤΕΡΑ 29/6/2026, στις 20:00: Βραζιλία – Ιαπωνία (Χιούστον) – ΕΡΤ1
- ΔΕΥΤΕΡΑ 29/6/2026, στις 23:30: Γερμανία – Παραγουάη (Βοστώνη) – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
- ΔΕΥΤΕΡΑ 29/6/2026, στις 04:00 (ξημερώματα Τρίτης): Ολλανδία – Μαρόκο (Μοντερέι) – ΕΡΤ1
- ΤΡΙΤΗ 30/6/2026, στις 20:00: Ακτή Ελεφαντοστού – Νορβηγία (Ντάλας) – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
- ΤΡΙΤΗ 30/6/2026, στις 24:00: Γαλλία – Σουηδία (Νέα Υόρκη) – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
- ΤΡΙΤΗ 30/6/2026, στις 04:00 (ξημερώματα Τετάρτης): Μεξικό – Εκουαδόρ (Μέξικο Σίτι) – ΕΡΤ1
- ΤΕΤΑΡΤΗ 1/7/2026, στις 19:00: Αγγλία – Λ.Δ. Κονγκό (Ατλάντα) – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
- ΤΕΤΑΡΤΗ 1/7/2026, στις 23:00: Βέλγιο – Σενεγάλη (Σιάτλ) – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
- ΤΕΤΑΡΤΗ 1/7/2026, στις 03:00 (ξημερώματα Πέμπτης): ΗΠΑ – Βοσνία (Σαν Φρανσίσκο) – ΕΡΤ1
- ΠΕΜΠΤΗ 2/7/2026, στις 22:00: Ισπανία – Αυστρία (Λος Άντζελες) – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
- ΠΕΜΠΤΗ 2/7/2026, στις 02:00 (ξημερώματα Παρασκευής): Πορτογαλία – Κροατία (Τορόντο) – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3/7/2026, στις 06:00: Ελβετία – Αλγερία (Βανκούβερ) – ΕΡΤ1
- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3/7/2026, στις 21:00: Αυστραλία – Αίγυπτος (Ντάλας) – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3/7/2026, στη 01:00 (ξημερώματα Σαββάτου): Αργεντινή – Πράσινο Ακρωτήριο (Μαϊάμι) – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3/7/2026, στις 04:30 (ξημερώματα Σαββάτου): Κολομβία – Γκάνα (Κάνσας) – ΕΡΤ1