Σοκ έχει προκαλέσει στο Τέξας βίντεο που καταγράφει δύο αδελφές να χαμογελούν και να γελούν τη στιγμή που συλλαμβάνονται για τη δολοφονία μιας μητέρας πέντε παιδιών, την οποία φέρονται να μαχαίρωσαν επανειλημμένα μέρα μεσημέρι.

Οι Αμάγια «Κούκι» Ντίαζ, 19 ετών, και Κίτι Μία Ντίαζ, 21 ετών, συνελήφθησαν στο Ντελ Ρίο, πόλη κοντά στα σύνορα με το Μεξικό, λίγες ώρες αφότου, σύμφωνα με την αστυνομία, επιτέθηκαν με μαχαίρι στην 32χρονη Καρολάιν «Κάρο» Πένια. Βίντεο που καταγράφηκε έξω από το σπίτι των δύο αδελφών δείχνει την ξυπόλυτη Κίτι να οδηγείται με χειροπέδες προς ένα περιπολικό, χαμογελώντας στιγμιαία, ενώ φορούσε μαύρο σορτς και αμάνικο τοπ.

Η μικρότερη αδελφή της, Αμάγια, φαίνεται επίσης να χαμογελά και να γελά μπροστά στην κάμερα. Μάλιστα, απευθυνόμενη ειρωνικά στον άνθρωπο που τη βιντεοσκοπούσε, φώναξε: «Σταμάτα να τραβάς βίντεο!», πριν συνεχίσει να χαμογελά.

Για την υπόθεση συνελήφθη και μια τρίτη γυναίκα, η 21χρονη Κιάντρα Ρενέ Φαζ. Το Αστυνομικό Τμήμα του Ντελ Ρίο ανακοίνωσε ότι και οι τρεις αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει γίνει γνωστό το κίνητρο της επίθεσης.

Ο ανεξάρτητος δημοσιογράφος, Μάικλ Ελιζόντο, δήλωσε ότι έσπευσε στο σπίτι των αδελφών όταν ενημερώθηκε από φίλο του για μεγάλη αστυνομική κινητοποίηση στην περιοχή. Όπως είπε, δεν γνώριζε αρχικά τον λόγο των συλλήψεων, αλλά κατάλαβε ότι επρόκειτο για σοβαρό περιστατικό βλέποντας τουλάχιστον πέντε περιπολικά έξω από την κατοικία. «Η δεύτερη κοπέλα μού τράβηξε την προσοχή. Ήταν χαρούμενη, χαμογελούσε και αστειευόταν σαν να μην είχε συμβεί τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αφού η Αμάγια μπήκε στο περιπολικό, κατέβασε το παράθυρο, έβγαλε το πρόσωπό της προς τα έξω, έβγαλε τη γλώσσα της και συνέχισε να κάνει αστεία. Γείτονας της οικογένειας είπε στον δημοσιογράφο ότι είχε δει νωρίτερα την ίδια ημέρα τις δύο αδελφές να οδηγούν επικίνδυνα στην περιοχή, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, βίντεο φέρεται να δείχνει την αιμόφυρτη, Καρολάιν Πένια, να βρίσκεται αντιμέτωπη με τις τρεις γυναίκες έξω από κατάστημα Sonic Drive-In λίγο πριν καταλήξει.

Η 32χρονη μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στο Σαν Αντόνιο, όπου υπέκυψε στα τραύματά της περίπου στις 9 το βράδυ. Οι αστυνομικοί ειδοποιήθηκαν αρχικά από το νοσοκομείο και στη συνέχεια εντόπισαν το σημείο της επίθεσης σε διεύθυνση στο Ντελ Ρίο, πόλη περίπου 35.000 κατοίκων. Οι τρεις συλληφθείσες οδηγήθηκαν σε τοπική φυλακή και κατηγορούνται για ανθρωποκτονία.

Από τους λογαριασμούς της Κίτι Ντίαζ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκύπτει ότι είναι μητέρα ενός μικρού αγοριού. Σε ανάρτησή της στο TikTok, νωρίτερα αυτόν τον μήνα, έγραφε: «Ο γιος μου σύντομα γίνεται τεσσάρων ετών και παραμένει μοναχοπαίδι».