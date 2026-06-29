Ο Χάρι Στάιλς και η Ζόι Κράβιτζ φέρονται να αναζητούν χώρους για τον γάμο τους στη Νέα Ορλεάνη, δύο μήνες μετά τον αρραβώνα τους.

Η Ζόι Κράβιτζ είχε ζήσει στη Νέα Ορλεάνη με τον πατέρα της, τον ροκ σταρ Λένι Κράβιτζ, όταν ήταν έφηβη, αφού μέχρι τα 11 της χρόνια μεγάλωνε στο Λος Άντζελες με τη μητέρα της, Λίζα Μπονέ.

Άνθρωποι από το περιβάλλον του ζευγαριού εκτιμούν ότι η πόλη της Λουιζιάνα είναι το ιδανικό μέρος για να ανταλλάξουν όρκους αγάπης, όπως αναφέρει η Daily Mail. Πηγή ανέφερε στη «The Sun»: «Ο Χάρι και η Ζόι μπορεί να έχουν πολλούς διάσημους φίλους και να ζουν μια χολιγουντιανή ζωή, όμως ο γάμος τους δεν θα είναι έτσι. Είναι ένα cool ζευγάρι και θέλουν κάτι ξεχωριστό. Οι οικογενειακοί δεσμοί της Ζόι με τη Νέα Ορλεάνη, αλλά και η μεγάλη μουσική ιστορία της πόλης, την κάνουν φαβορί. Έχουν ήδη πει σε φίλους τους ότι εξετάζουν επιλογές για να πραγματοποιήσουν εκεί τη μεγάλη τους ημέρα».

Harry Styles and Zoe Kravitz 'plan to wed in New Orleans' where actress grew up with her rocker father Lenny https://t.co/d3tiZhJhVG — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) June 28, 2026

Το ζευγάρι απόλαυσε λίγες ώρες χαλάρωσης την Πέμπτη, κάνοντας ένα ρομαντικό πικνίκ, στο περιθώριο των συνεχόμενων εμφανίσεων του Χάρι Στάιλς στο στάδιο Γουέμπλεϊ, οι οποίες έχουν σπάσει ρεκόρ.

Ο 32χρονος τραγουδιστής βρέθηκε στο Χάμπστεντ Χιθ, στο βόρειο Λονδίνο, μαζί με την αρραβωνιαστικιά του, Ζόι Κράβιτζ, απολαμβάνοντας τις υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούσαν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το μονόπετρο της Ζόι Κράβιτζ

Το δαχτυλίδι αρραβώνων της Ζόι Κράβιτζ έχει ήδη τραβήξει τα βλέμματα, καθώς πρόκειται για ένα εντυπωσιακό διαμάντι τοποθετημένο σε λεπτή χρυσή βάση.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η αξία του εκτιμάται από εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια έως και πάνω από μισό εκατομμύριο, ενώ αρκετοί ειδικοί κοσμημάτων κάνουν λόγο για πέτρα που μπορεί να φτάνει τα 10 καράτια. Παρά το μεγάλο του μέγεθος, το κόσμημα διατηρεί μια κομψή και μίνιμαλ αισθητική, που ταιριάζει απόλυτα στο προσωπικό στιλ της ηθοποιού.