Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περίπου 20 άλλοι τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικό πυραυλικό πλήγμα στην πόλη Ντνίπρο στην ανατολική Ουκρανία, όπως ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές.

«Ο εχθρός έπληξε το Ντνίπρο με πύραυλο», σήμερα το πρωί, δήλωσε η αστυνομία σε ανακοίνωση, η οποία συνοδευόταν από εικόνες με ανθρώπους να απομακρύνονται σε φορεία, διευκρινίζοντας ότι η επίθεση έπληξε «ιδιωτική επιχείρηση» στην πόλη, που αποτελεί τακτικά στόχο της Μόσχας.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιφέρειας του Ντνιπροπετρόφσκ Ολεξάντρ Χάνζα, η πρωινή επίθεση προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον πέντε ανθρώπων και των τραυματισμό άλλων 21.

«Υπάρχουν ήδη 21 τραυματίες στο Ντνίπρο» εκ των οποίων οι πέντε σε σοβαρή κατάσταση, διευκρίνισε ο Ολεξάντρ Χάνζα σε ανάρτηση στο Telegram.