Μια 38χρονη μητέρα από το Οχάιο και οι δύο τρανς ερωμένες της κατηγορούνται ότι βασάνισαν και σκότωσαν τον 7χρονο γιο της, ο οποίος αντιμετώπιζε αναπτυξιακή αναπηρία. Το παιδί εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε ντουλάπα του σπιτιού της οικογένειας, με το σώμα του δεμένο με μονωτική ταινία.

Όπως αναφέρει η New York Post, η σορός του 7χρονου Ουίλιαμ Έβανς βρέθηκε την Πέμπτη από αστυνομικούς στο σπίτι της οικογένειας στο Σινσινάτι. Σύμφωνα με τις Αρχές, η εικόνα που αντίκρισαν ήταν τόσο σοκαριστική, ώστε προκάλεσε έντονη αντίδραση ακόμη και σε έμπειρους αστυνομικούς και ιατροδικαστές.

Mom, two trans lovers accused of torturing and killing disabled 7-year-old son https://t.co/6oIA0RUkBZ pic.twitter.com/Xh14vArkfP — New York Post (@nypost) August 11, 2026

Η ιατροδικαστής της κομητείας Χάμιλτον, Λάκσμι Σαμάρκο, περιέγραψε σε συνέντευξη Τύπου τη στιγμή που μπήκε στο δωμάτιο όπου βρισκόταν το παιδί. «Άνοιξα την πόρτα της ντουλάπας και απλώς πάγωσα για αρκετή ώρα», ανέφερε. Όπως εξήγησε, η αιτία θανάτου του 7χρονου ήταν σοβαρό τραύμα στο κεφάλι από αμβλύ αντικείμενο.

Κατηγορούνται ότι τον ξυλοκοπούσαν, τον έκαιγαν και τον υπέβαλλαν σε βασανιστήρια με νερό

Η μητέρα του παιδιού, Κέιτλιν Έβανς, 38 ετών, καθώς και οι δύο τρανς ερωμένες της, Νέσα Κίνι, 23 ετών, και Κίρμπι Ράνκιν, 33 ετών, που διέμεναν μαζί της, κατηγορούνται ότι υπέβαλλαν το παιδί σε συστηματική κακοποίηση.

Σύμφωνα με τις Αρχές, το παιδί φέρεται να είχε υποστεί ξυλοδαρμούς, εγκαύματα και βασανιστήρια με νερό πριν κλειστεί στην ντουλάπα. Οι τρεις κατηγορούμενες συνελήφθησαν την Πέμπτη και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία και έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Ο έμπειρος ντετέκτιβ Ανθρωποκτονιών, Κάιλ Σμιθ, κατέθεσε στο δικαστήριο ότι πρόκειται για μία από τις πιο σοκαριστικές υποθέσεις παιδικής κακοποίησης που έχει συναντήσει κατά τη διάρκεια της καριέρας του. «Στα 21 χρόνια που υπηρετώ στις Αρχές επιβολής του νόμου, αυτή είναι πιθανότατα μία από τις πιο σοβαρές περιπτώσεις παιδικής κακοποίησης που έχω δει», δήλωσε.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, το σώμα του παιδιού έφερε τραύματα από επανειλημμένα χτυπήματα στο πρόσωπο, στον κορμό, στην πλάτη, καθώς και στα άνω και κάτω άκρα. Ο Σμιθ ανέφερε επίσης ότι, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το παιδί είχε υποστεί βασανιστήρια με νερό και εγκαύματα πριν εγκαταλειφθεί μέσα στην ντουλάπα.

Σοβαρά τραύματα σε ολόκληρο το σώμα

Το γραφείο του ιατροδικαστή της κομητείας Χάμιλτον ανακοίνωσε ότι το κρανίο του 7χρονου είχε υποστεί κάταγμα, με τα οστά να έχουν διαχωριστεί λόγω της σφοδρότητας των τραυμάτων.

Οι Αρχές εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήθηκε κάποιο αντικείμενο ως όπλο, ενώ, σύμφωνα με τους ιατροδικαστές, τα σημάδια σωματικής κακοποίησης ήταν εμφανή σε πολλά σημεία του σώματος του παιδιού. Παράλληλα, δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο σεξουαλικής κακοποίησης. Η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες θανάτου του Ουίλιαμ βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Έβανς, η Κίνι και η Ράνκιν διατηρούσαν ερωτική σχέση μεταξύ τους, ζούσαν στο ίδιο σπίτι και συμμετείχαν από κοινού στη φροντίδα του 7χρονου.

«Ο Ουίλι ήταν η ζωή μου»

Ο άλλος βιολογικός γονέας του παιδιού, ο οποίος δεν έχει κατηγορηθεί για την υπόθεση, απευθύνθηκε στην Κέιτλιν Έβανς κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας. «Ο Ουίλι ήταν η ζωή μου. Σε εμπιστεύτηκα για να τον φροντίζεις», είπε εμφανώς συγκινημένος.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, δεν του επέτρεπαν να βλέπει το παιδί τους τελευταίους εννέα μήνες, επικαλούμενοι, όπως υποστήριξε, ψευδείς ισχυρισμούς. Ο δικηγόρος της Έβανς, Μπράντον Φοξ, δήλωσε ότι η υπεράσπιση αναμένει πως τα στοιχεία θα δείξουν ότι «άλλο άτομο που κατηγορείται για το συγκεκριμένο έγκλημα προκάλεσε τον θάνατο του παιδιού». Όπως πρόσθεσε, η θέση της εισαγγελίας απέναντι στην Έβανς αναμένεται να βασιστεί κυρίως στον ισχυρισμό ότι δεν παρενέβη για να αποτρέψει την κακοποίηση.

Η Έβανς, η Kίνι και η Ράνκιν παραμένουν υπό κράτηση. Και οι τρεις αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία και έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Η εγγύηση έχει οριστεί στο 1 εκατομμύριο δολάρια για τις βασικές κατηγορίες, καθώς και σε επιπλέον 100.000 δολάρια για καθεμία από τις τρεις κατηγορούμενες. Η έρευνα και η δικαστική διαδικασία για τον θάνατο του 7χρονου βρίσκονται σε εξέλιξη.